前红魔后卫质疑博格巴：应该卖了他买曼朱基奇

保罗·帕克认为世界杯冠军球员应该以合适的价格被交易，而一个有经验的前锋将会是受欢迎的补充。

保罗·帕克说，曼联如果能收回为博格巴支付的8900万英镑(1.19亿美元)，就应该考虑出售博格巴，而曼祖基奇则被认为是对红魔的有用补充。

有关老特拉福德的转会操作的谈论已然在一月冬窗前又开始了。

老特拉福德正在讨论各种各样的来来去去，普遍的共识是索尔斯克亚需要对他的阵容做进一步的调整。

一段时间以来，有关世界杯冠军博格巴将会离开的猜测一直在流传，法国人在夏天承认他期待“新的挑战”。

伤病使他无法在2019- 2020赛季的曼联发挥出应有的作用，帕克认为现在是时候考虑换掉这名球员了，因为他对曼联事业的承诺还有待商榷。

这位前红魔后卫告诉《每日星报》:“如果他们能拿回他们付给他的钱——或者可能再多一点——我想他们应该实话实说。”

“只要这些钱可以花在球队上，那就很有意义。”

“我不认为我们看到他有很大的热情想为曼联踢球。”

有消息称如果博格巴可以返回尤文图斯，但是帕克认为曼联应该从斑马军团引进一名球员。

克罗地亚国脚曼祖基奇已经和转会英格兰联系在一起了，他被认为拥有红魔所渴望的经验。

帕克补充道:“如果他们想进入冠军联赛，他们需要花钱。”

“我不认为需要一个火箭科学家来证明他们至少需要两名高质量的球员来给他们做些事情的希望。”

“那必须是一个得分手和一个进球制造者。”

“他是曼祖基奇的同辈，有着良好的身体素质和职业道德。”

“他可以打边路并且在那里也很舒服。”

“他们需要一个适应性强的人——但曼祖基奇只能是一个短期解决方案。”

曼联需要的不仅仅是一个“短期的修复”，而是一个长期的重建项目，而这个雄心勃勃的俱乐部已经迷失了方向。

帕克说:“曼联现在还不是一个稳定的俱乐部。”

“格雷泽家族和爱德华·伍德沃德经常被提及——他们不应该和足球方面有任何关系。”

“因为上面发生的事情，俱乐部现在的状态很糟糕。

“这让球员们望而却步。问题是曼联仍然是一个大名鼎鼎的球队，所以人们都在利用这一点赚钱。然而，历史只能到此为止。”

在最近的一场比赛中，曼联与埃弗顿1-1战平，使曼联在英超积分榜上排名第六，与排名第四的切尔西相差四分。