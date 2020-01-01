前红魔名宿：博格巴会留队很久 一月不会离开

这名法国中场球员继续引发转会传闻，但克莱顿·布莱克莫尔认为他不会很快被出售。

前红魔球星布莱克莫尔说，博格巴“肯定会在本赛季结束后成为曼联球员”，他将在老特拉福德“再待上几年”。

随着一月转会窗口的开启，关于法国人未来的问题再次浮出水面。

博格巴在2020年初又回到了场边，因为脚踝的小问题已经错过了本赛季的大部分时间，而索尔斯克亚不得不在没有8900万英镑(1.17亿美元)资产的情况下应付比赛。

有消息称如果合适的报价被提出，曼联将会完全配合进行交易，但是布莱克莫尔并没有在一月份看到属意这个需要手术的中场球员的卖家。

这位前红魔后卫也相信，尽管有无数的猜测，博格巴可能会继续在曼彻斯特呆上“几年”。

“由于伤病和手术，我不认为任何人会马上签下他，所以我不认为他会离开。”布莱克莫尔说。

“他仍然是一名顶级球员。很多人都想尝试一下他，但他是那种在球场上漫步并能影响比赛的球员；我们昨天可能就需要他(在0:2输给阿森纳的比赛中)。”

“对我来说，他绝对会在赛季末继续成为曼联的一员。”

“如果那之后他还在那里，我不知道，但如果他真的离开，我会感到惊讶。我想他还会在那里待几年。”

博格巴与曼联的合同到2021年夏天到期。

该协议还包括一项12个月的续约条款，如果这名法国国脚继续留在红魔，红魔可能会激活这一条款。

就目前而言，让他恢复状态比他的未来更重要。

这位26岁的球员在2019- 2020赛季的比赛中只有8次出场机会，在短暂回归一线队后后的节日期间只有2次出场。