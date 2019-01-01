前红军队长：切尔西已停滞不前 阿扎尔必须离开

前利物浦队长索内斯声称，阿扎尔必须在这个夏天去皇马，因为切尔西正处在一个十字路口。

前利物浦中场球员索内斯在《星期日泰晤士报》的专栏中写道，他坚持认为阿扎尔应该取得更大的成就。

“没有他(阿扎尔)切尔西将会怎样?”索内斯写道：“失去他将是一个巨大的打击，因为他是他们的一个杰出人才。大家都说他是一个非常好的小伙子，但他也可能会被指责在比赛期间有点心不在焉。这就是为什么要么现在就走，要么永远走不了。他需要一个更具挑战性的环境。他在切尔西表现得非常出色，但是他需要被自己或者他所处的环境所推动，才能进入下一个阶段。加盟皇家马德里可以让他发挥出这种能力。”

索内斯还暗示，切尔西现在已经不是过去15年里的那个俱乐部了，他们的老板阿布拉莫维奇的现状对斯坦福桥造成了严重的影响。

他补充道:“切尔西正处在一个十字路口。新球场的事宜一再搁置，还有一个2020年才到期的转会禁令，这取决于上诉结果。尽管阿布拉莫维奇还在位，但切尔西已经停滞不前，而在过去的15年里他们一直转会市场上动作最大的俱乐部之一。他们已经不是那支在每个转会窗口都成为头条新闻的球队。从外面看，阿布拉莫维奇感觉他在去年夏天被拒签后受到了我们政府的虐待，作为回应，他把球带回家了。对切尔西来说，这似乎是一个时代的终结。”