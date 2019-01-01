前红军门神：阿利森证明自己是最佳 支持他破我纪录

佩佩·雷纳相信，阿利森本赛季已经证明了自己是利物浦历史上最好的门将之一。

前利物浦球星佩佩·雷纳表示，门将阿利森是世界上“最好的门将”。

巴西国门阿利森在安菲尔德度过了一个出色的处子赛季，在英超联赛中保持了20场零失球，帮助红军进入了欧冠半决赛。

备受利物浦球迷喜爱的门将雷纳相信这名26岁的球员足以迈入精英行列。

“我认为(阿利森)在这个时刻是最好的，”现效力于AC米兰的雷纳在利物浦官网上说：“我认为他是一个非常好的门将，他成功地控制了门将角色的各个方面。他在英格兰的第一个赛季就证明了自己。要从一开始就成为最好的球员并不容易。这是一个综合因素——他速度快，他很强壮，他有能力用他的视野统治比赛。我认为，后防线相信他是他们背后的重要人物。”

雷纳之前曾两次保持20场联赛零失球的纪录，但是现在的阿利森已经追平了这一数字，并有机会创造英超时代俱乐部的新纪录。

世界杯冠军雷纳将很高兴看到阿利森这样做。“我想让他做这件事，”他：。“虽然他比我打了更多的比赛，因为我想我打了32或33场比赛，完成了20场零失球，而他打了36场。但这仍然是一个出色的成就。我很期待。如果是周六对纽卡斯尔（就完成），那很好。如果这是联赛的最后一场比赛，那就更好了，如果这意味着利物浦是英超冠军。就像我们说的，这是守门员联盟。我们相互尊重，我钦佩他，因为他不仅是一名门将，而且是我所热爱的俱乐部的一名优秀门将。”