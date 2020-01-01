前红军新星忆旧事：杰拉德曾说让苏亚雷斯滚蛋

这名前青训球星花了一些时间来消化他在安菲尔德的日子，但26岁的他处于一个不错的环境。

亚当·摩根以前讲过这个故事。

他笑着说“”“我女朋友和我在车里，她对我翻了个白眼。我想，她都数不清自己听了多少遍了！”

“请注意。”他补充道：“至少它可以帮助她在旅途中睡觉！”

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摩根过去从不喜欢谈论他的足球生涯。他解释说，这太痛苦了。太多混杂的回忆。为了记住高潮，他不得不重温低谷。

但那是过去。现在，26岁的他，作为曾经的利物浦希望，在一个好地方，一个快乐的地方。

“我仍然热爱足球。”他告诉够力足球：“我曾经说过我讨厌它，但事实并非如此。我爱它一辈子，而且永远爱它，不管发生了什么。”

在我们谈话的时候，摩根正从默西塞德回到埃塞克斯的路上，他和交往了六年的女友米娅住在那里。那天晚上，他将代表切尔姆斯福德城参加对剑桥城的季前友谊赛。

“我感觉身体健康，思维敏捷。”他热情地说：“希望这个赛季我能打进几个进球。”

切尔姆斯福德城在英格兰足球的第六级别，是摩根职业生涯中的第14支俱乐部。他是在今年夏天加盟的，当时，球队主帅罗比·辛普森收到了布伦丹·罗杰斯热情洋溢的推荐信。

“布伦丹说我是合同共事过的最佳射手之一。”摩根说，带着可以理解的自豪：“哦，我的天，你能想象吗？！他和瓦尔迪、苏亚雷斯、斯图里奇合作过，他也这么评价我？！”

在2012年，是罗杰斯让摩根的梦想成真了，他选择摩根为利物浦一队效力，参加利物浦在北美的季前巡回赛。

事实上，摩根打进了罗杰斯执教时期的第一个进球，在对阵多伦多FC时破门。杰米·卡拉格记得自己跑到边线上和这位出生于黑尔伍德的前锋一起庆祝，他的父亲肖恩在看台上哭了。

“我知道这对他和他的家人意味着什么。”八年过去了，卡拉格告诉够力足球：“无论在那之后发生了什么，没有人能从他身上夺走这一切。”

一个月后，摩根为利物浦完成了他的正式比赛处子秀，在欧联杯对哈茨的比赛中代替法比奥·博里尼替补出场。在接下来的一周，他和苏亚雷斯一起在安菲尔德首发，杰拉德和亨德森在他身后，卡拉格负责防守。

“疯狂！”摩根说道，他对那晚的情景记忆犹新：“我一直记得站在更衣室里，苏亚雷斯走过来给了我一个拥抱，祝我好运，告诉我享受比赛，我会好好的，诸如此类的事情。这意味着很多。”

然后杰拉德从通道里走了过来。他指着苏亚雷斯：“如果他对你嚷嚷，叫他滚蛋。’他告诉我：‘他每回都要从你脚下抢球，不过你只管要叫他自己抢一个就行了！’”

“他显然是在开玩笑，但这让我在比赛前放松了下来。”

摩根只踢了一个多小时就被利物浦青年队的朋友斯特林换下。在他的职业生涯开始转向另一个方向之前，他又出场了一次，对阵安郅。

他还记得自己在安菲尔德的时间到了的那一天。罗杰斯曾指示马丁·斯科特尔在训练中粗暴对待他，看看这个小家伙是如何处理的。摩根做不到。2014年1月，他伤心地离开了利物浦。

“布伦丹是百分之百正确的。”他现在说：“我没有达到为利物浦踢球的水平，我不能否认。”

“当然那时候我很伤心，但是我有能力代替苏亚雷斯或者斯图里奇吗？没有，我没有。绝对没有。”

“也许在另一个世界，我会有更多的机会。我是否认为我可以和像博里尼这种球员在杯赛上竞争？绝对的。也许我可以被租借去发展，学习在更高的水平上踢球。但它们是如果、但是和可能。”

“关于布伦丹，我没法说他一句坏话。他是一名一线队主帅，是他让我梦想成真了。”