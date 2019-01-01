前红军后卫：范戴克是利物浦的中轴 是成功的关键

前利物浦中卫马克·赖特对范戴克赞不绝口。

马克·赖特表示，维吉尔·范戴克是安菲尔德的“中轴”，身价7500万英镑(9400万美元)的中后卫是“利物浦成功的关键”。

一名前红军后卫并不是第一个暗示荷兰国脚已经成为默西塞德郡的王牌的人。

尤尔根·克洛普在2018年冬季转会期间打破了转会记录。

对范戴克的信任得到了丰厚的回报，这位27岁的球员现在是PFA年度最佳球员，并获得了欧冠冠军。

他被广泛认为是他在世界足坛中卫位置的最好的代表，赖特就是持有这种观点的人之一，他认为范戴克向利物浦表现了明显的品质和价值。

这名在1991年到1998年为红军效力了7年的后卫告诉天空体育:“你可以谈论他的控球能力，是的，他可以头球，他的速度很快，他可以做所有其他的零零碎碎的事情。但是你如果你做不到这些，你也不会来到利物浦。最令我印象深刻的是当球在球场的另一端时我从他身上看到的。他（向队友）下命令。他确保队友填补了利物浦被打反击时的空档。他确保其他人都知道。正是这种由他人组成的组织，造成了最大的不同，因为周围没有很多领导者，但他能做到这一点。没有人会和他争论，因为维吉尔是中轴。我认为他是利物浦成功的关键。他是一名出色的球员，我真的不敢相信争夺他不需要作太多的竞争，因为这里缺少顶尖的中卫。环顾四周。说出英超联赛的前五名，我想你很难想出五名。老实对你说吧，维吉尔就像一个疼痛的拇指一样引人注目。”

范戴克为利物浦夺得欧冠和竞争英超做出了重要贡献。

赖特相信在看到克洛普在英格兰足球比赛中打破了他的奖杯荒后，红军会取得更多的成功。

这位前英格兰国脚补充道:“我希望这是一个开始。他们已经很害怕了。球队不想和他们比赛。这就是他们现在的处境。利物浦和曼城是每个人都想去的地方。我认为他们今年夏天需要两名优秀的球员，这就足够了。也许一个中锋可以在需要的时候改变比赛。可是我有什么资格对尤尔根·克洛普说什么呢?他是主帅，他很清楚自己在做什么。我和全世界的利物浦球迷一样，我信任他。如果他不想买任何人，那就意味着没有合适的球员。”