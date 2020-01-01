前红军名宿：马内很有可能在夏天加盟皇马

史蒂夫·尼科尔不认为这名塞内加尔前锋会很快从英格兰转到西班牙，但他承认可能会在未来达成协议。

史蒂夫·尼科尔表示马内近期内不会离开利物浦，但未来转会皇马仍是可能的。

这位塞内加尔国脚的势头近年来大幅上涨。

在安菲尔德的这段多产的时光，他在三年半的时间里打入了74粒进球，见证了这位27岁的球员在世界足坛的地位。

许多人质疑为什么马内没有进入2019年金球奖前三名，而他是2020年非洲足球先生的主要竞争者。

在接下来的几个赛季里，利物浦希望能从他的能力中受益，但是转会传闻已经浮出水面。

西甲豪门马德里据说认为马内是潜在的“银河战舰的一员”，并吹嘘自己的消费能力足以让任何一个欧洲对手感到担忧。

前红军球星尼科尔承认，当谈到皇马时，他们的吸引力是显而易见的，这取决于马内对自己职业生涯走向的看法。

“在皇马，一切皆有可能。”这位苏格兰人告诉ESPN。他曾在利物浦效力13年。

“当球员们与皇家马德里联系在一起时，他们的眼睛会发亮。”

“问题是——这家伙到底到底是为了什么？”

“如果他在考虑他在球场上的职业生涯，他会留在利物浦，因为利物浦今年将赢得英超冠军，而且可能在未来几年都是如此。”

“他们肯定会在冠军联赛中遇到挑战。”

“如果这就是他的全部，那么他就会留下，但如果是有关‘皇马的事情’，那么这是可能的。”

“如果他们，就像他们通常想要什么东西时所做的那样，拿出钱来，我不认为这超出了可能性的范围。”

“这不是夏天的事而是在之后的话，我就不指望了。”

马尼和利物浦的合同一直到2023年夏天。

与安菲尔德球队续约已经在双方之间讨论过了，但是还没有达成一致。

现在，一个在本赛季拥有15粒进球的球员正专注于帮助红军在英超联赛上突破30年来的等待——他在周四2:0战胜谢菲尔德联队下半场的努力帮助克洛普的球队继续在积分榜上保持13分的领先。