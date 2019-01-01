前红军前锋：联赛还很长 瓜迪奥拉会为中卫砸一亿

这位前红军前锋说在英超联赛中还有很长的路要走，现在就把克洛普的球队捧为冠军还为时过早。

前红军前锋约翰·阿尔德里奇表示，英超联赛冠军还不是利物浦的，曼城预计将“在一名中后卫上花费1亿英镑以上”，以保持自己的竞争力。

很多人都认为本赛季的英超冠军是利物浦的囊中之物，尤尔根·克洛普眼看着他的球队在积分榜上拉开了8分的领先优势。

利物浦在2019-2020赛季的8场比赛中表现完美，并将英超联赛的连胜场次提高到17场。他们已经把包括卫冕冠军曼城在内的对手甩在了后面，但还有很长的路要走。

阿尔德里奇说，对默西塞德的所有球员来说，记住这些是很重要的，如果瓜迪奥拉有机会解决目前阻碍他计划的伤病问题，他很可能会再次投资。

阿尔德里奇告诉《爱尔兰独立报》：“本赛季只打了8场比赛，认为冠军争夺战即将结束的说法是荒谬的，但不可否认的是，我们看到了曼城上赛季没有的弱点。他们主场0-2负于狼队，客场输给了诺维奇，这表明曼城的弱点暴露出来了，他们的防守弱点再次暴露出来。”

“约翰·斯通斯很快就会回来，但我不认为他能解决防守上的问题，因为奥塔门迪无法在文森特·孔帕尼离队和拉波尔特受伤缺席的情况下保持后防线的稳定。”

“曼城主帅瓜迪奥拉说过他不会在一月的转会窗口上花一分钱，但我完全相信他会尽快在中卫上花上1亿英镑，因为他知道后卫线不够好，不足以赢得英超或欧冠。”

“我也觉得瓜迪奥拉现在更关注欧洲的成功，而不是追逐更多的国内荣誉，上周在欧冠曼城击败萨格勒布迪纳摩时，他的庆祝方式并不令人信服，这表明他本赛季的目标是欧洲。他在那场欧冠比赛的边线上跳上跳下，一直敦促曼城球迷在主场比赛中营造那种帮助利物浦赢得欧冠的氛围，但这是不可能的。”

“安菲尔德的欧冠之夜是一次独特的经历，无论他们怎么努力，曼城的球迷在他们的阿提哈德球场将永远无法重复这样的经历，所以他们面临着严峻的挑战。如果他们想要征服欧洲，他们需要不断地花钱来获得成功。本赛季还有30场比赛要打，所以不要理会那些告诉你冠军争夺战已经结束的人。”

利物浦将在10月20日的国际比赛日结束后回到主场，曼城将提前一天参观水晶宫。