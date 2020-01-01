前红军前锋：曼城对利物浦有恐惧感 这源于瓜迪奥拉

约翰·阿尔德里奇正在安菲尔德享受一个令人难忘的赛季，卫冕冠军在英超联赛中已经远远落后。

约翰·阿尔德里奇声称，曼城对利物浦有一种“恐惧症”，主教练佩普·瓜迪奥拉应该对此负责。

阿尔德里奇认为，曼城在榜首位置上的下滑进一步证明了瓜迪奥拉难以跟上利物浦的进步步伐。

这位前红军前锋告诉利物浦回声报：我认为瓜迪奥拉对利物浦一直有一种恐惧，自从那部关于曼城的纪录片出来后，里面有他说他担心如何阻止我们的三前锋，而克洛普将会做他在多特蒙德所做的事情。”

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“那个赛季他们拿到了100分的联赛冠军，但我们却以5-1的总比分轻易地将他们淘汰出了欧冠。尽管上赛季他们以1分的优势勉强保住了冠军头衔，但你可以看到，当他们唱着那首关于利物浦的令人不快的歌曲出现时，我们是多么的激动，他们本应该庆祝自己的背靠背联赛冠军和两个国内杯赛冠军。”

“赢得欧冠对佩普来说会挽救这个赛季，但现在看来他们还有很长的路要走，如果我们在后面阶段抽到曼城，我当然不会为利物浦担心，我也不认为尤尔根·克洛普和其他球员会担心。”

“曼城似乎对我们有一种恐惧感，我认为这是源于主教练。”

阿尔德里奇谈到了曼城和瓜迪奥拉所面临的挑战：“他们有很大的机会赢得联赛杯，并且仍然在足总杯中，但是如果他们在欧冠中被淘汰——根据我们最近几周和几个月所看到的证据，他们要想淘汰皇家马德里还有很长的路要走——对于瓜迪奥拉来说，这将是一个可以下课的赛季。”

“当然，在国外，西班牙和意大利的大俱乐部会花更少的钱聘请教练。”

“利物浦做得非常好，值得所有的赞美和赞扬，但是，考虑到他们拥有的丰富的资源和经验，曼城真的应该离我们这么远吗？”

“瓜迪奥拉在对热刺的比赛后谈到了一年前离职的前英超联赛主席理查德·斯库达莫尔，他可能会说利物浦在联赛中的统治地位，而他之前对曼城100分赛季的评论是很奇怪的，对我来说，这是压力如何影响他的另一个例子。”

“在过去的四年里，他的团队花费了大量的金钱，但是他们并没有做他们应该做的事情，尽管他们的花费已经减少了，因为他们仍然在接受关于财务公平的调查。”

“这支球队需要一个大的调整，当你想到他们为这支球队投入了这么多的钱时，你会惊讶的发现，最终这些钱都回到了主教练的头上，所以他不得不照镜子了。”