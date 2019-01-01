不以为然 前红军前锋：孙兴慜的反应夸张了

这位球评家表示，这名韩国人在对手意外受伤后的行为并不真实。

斯坦·科利莫尔认为，孙兴慜对安德烈·戈麦斯受伤的情绪反应有些“夸张”，这是当今足球运动员的一个症状。

这名托特纳姆热刺的韩国国脚在与埃弗顿的比赛中铲倒戈麦斯，导致葡萄牙中场在与塞尔日·奥利耶相撞后严重受伤，并导致右脚踝骨折错位，孙兴慜目睹戈麦斯伤势后含泪离场。

科利莫尔认为这种情况下的痛苦是正常的行为，这位前利物浦球星指责孙兴慜在事件发生后为了软化公众舆论而夸大自己的情绪，他认为这是整个体育界普遍存在的问题。

科利莫尔在《镜报》上写道：“我并不是说（孙兴慜和奥利耶）不应该难过或表现出悲伤，因为这些都是正常的人类情感。他们的反应让人觉得他以为足球——裁判、足总、主场球迷、对手——会像一吨重的砖头一样压在他身上，尽管我们都知道他并不是故意造成戈麦斯受伤的。一段时间以来，我一直为球员和教练认为他们必须表现出极端的情绪而烦恼，因为如果他们不这样做，他们就会得到报复。如今，足球运动员似乎不得不夸张地在公众面前表现自己，这种情况必须停止。”

戈麦斯预计将缺席接下来的6个月比赛，科利莫尔透露他在2000年为莱斯特城踢球时也受了同样的伤。

然而，他淡化了戈麦斯骨折错位的严重性，并谈到了他自己的快速恢复。

科利莫尔说：“他的骨折可能会有一两英寸长，还不算糟糕。受伤最糟糕的部分是脚踝韧带拉伤和撕裂——他们需要大量的按摩来防止它们粘在一起，并确保它们长回来，它们会的。我安装了一个钛板，让我重新回到赛场，我在6周零2天内做到了，这让我非常自豪。”