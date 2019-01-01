前红军主帅：库蒂尼奥离开后利物浦成为合适的团队

这名前中场球员暗示，在出售了这名巴西人之后，尤尔根·克洛普的球队成为了主要荣誉的竞争者。

格雷姆·索内斯说，在把菲利佩·库蒂尼奥卖给巴塞罗那之后，利物浦成为了一支“合适的球队”，这笔交易使得他们可以引进维吉尔·范戴克。

2018年1月，利物浦不情愿地接受了巴西国脚将离开安菲尔德的事实。转会到诺坎普的传闻已经持续了一段时间，库蒂尼奥明确表示他希望在最耀眼的聚光灯下生活。

在转会西甲之前，利物浦以7500万英镑的价格收购了英超对手南安普顿的中卫范戴克。

这名荷兰后卫已经成为了默西塞德的王牌球员，而库蒂尼奥在为巴萨挣扎后被租借到拜仁慕尼黑。

利物浦已经在转会交易中发现了更大的价值，现在尤尔根·克洛普的球队已经获得了欧洲冠军联赛和俱乐部世界杯的冠军。

他们也在追逐30年来的第一个联赛冠军，在英超积分榜上以13分的优势领先，索内斯相信精明的招募是球队取得令人印象深刻的进步的原因。

红军传奇告诉天空体育：“也许，对于中立者来说，几年前他们是更值得观望的选择。但是当他们摆脱了库蒂尼奥，引进了范戴克和阿利森之后，他们才有了飞跃。突然之间，他们变成了一个合适的团队。”

虽然很多人都认为利物浦已经在英超联赛中锁定冠军，但克洛普不会允许安菲尔德的球员接受这种想法。

他在周日1-0战胜狼队的比赛中延续了球队的势头，但当被问及红军的冠军希望时，他告诉记者：“对我们所有人来说，还有很长的路要走。每个人都问我2019年是什么样子。我的2019年球队很出色，但这并不重要，我们计算的是赛季，而不是年份。”

“2019-2020赛季还没有结束。我们已经成功了一半。有19场比赛要打。这是很多比赛。出于不同的原因，可能会有19场像今晚这样的比赛。”

“我们将面对那些为了联赛拼尽全力的球队，欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛的竞争又开始了。我们必须做好准备。谁在乎12月的积分？我们只是创造了一个基础，我们可以从现在开始工作。”

“这与信念无关。如果我们没有信心，那就太疯狂了。它不是关于知道或想要知道它已经完成了。这只是媒体的游戏。”

“如果我坐在这里，以为一切都结束了，那我就疯了。这还没有完成。在过去的五、六周里，我经常被问到这个问题，作为一个普通人，我的答案是一样的，就是还没有完成。如果你愿意，你可以问我，但别指望得到不同的答案。”