前穆里尼奥助教：曼联需要体育主管来避免灾难

这位曾经和前红魔主帅一起在皇家马德里工作的助手，相信在老特拉福德需要另一个帮手。

穆里尼奥的前助理教练路易斯·坎波斯说，曼联需要任命一名体育主管以避免潜在的“灾难”。

曾经在皇家马德里和前曼联主帅穆里尼奥共事过的坎波斯现在是里尔的体育主管，他告诉天空体育：“我每周都和若泽（穆里尼奥）交谈，有时每天都谈。在我看来，若泽在曼彻斯特遇到了困难，因为俱乐部有另一种文化，我当然尊重这种文化。如果教练独自一人，他很容易成为目标，他需要帮助。在足球方面，每个人都需要帮助。你不能一个人玩。曼联是一家神奇的俱乐部，有着神奇的故事，对于世界各地的人们来说，很难理解这家俱乐部发生了什么。看到俱乐部陷入困境是很困难的，但如果这种困难到来，那是因为你有一个问题。在我看来，问题在于敏感度。合作是很重要的。体育与经济。如果你不把这些放在一起，我相信你会走向灾难！”

“我非常了解曼联和其他俱乐部的情况，但在我看来，每个队都需要一个体育主管，因为教练需要时间来准备下一场比赛，球员的超自我也需要，所以他需要有敏感度的人。如果教练是孤身一个人，现在就更困难了。体育总监非常非常重要。当然我相信我可以帮助曼联，但是我尊重俱乐部的政策。这是很有声望的，但在现代足球中，你需要一个体育主管。如果你有一个体育主管，你就有这种敏感度。以前，教练什么都做，但现在信息来得很快。现在世界大不一样了。你需要了解世界各地的球员。重要的是俱乐部有一个项目，有了体育主管，每个人都知道他们要去哪里。你需要一个对体育和经济形势敏感的人。在现代足球中，你需要两者的配合。如果他们不合作，你就会有灾难。”

坎波斯的好友穆里尼奥在2018年12月被曼联解职后仍然没有工作。

他表达了回到教练席的愿望，坎波斯可能会在他的下一个俱乐部与他重聚。

当被问及是否愿意再次与葡萄牙人共事时，他补充道：“当然愿意。穆里尼奥就像我的兄弟。我和他很熟，认识了很长时间。他是一个很棒的人，也是世界上最好的教练。所以，当然，如果他打电话给我，我就会接。在我看来，足球需要像若泽这样的人。足球需要这样一位充满活力和个性的教练。我相信若泽的下一个工作将是他的首选工作。”