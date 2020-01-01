前程锦绣 奥巴梅扬：马蒂内利会成为超级球星

巴西人继续着他在酋长球场光明的开始，尽管俱乐部本身陷入挣扎。

阿森纳队长奥巴梅杨认为18岁的前锋加布里埃尔·马蒂内利将成为超级明星，他在俱乐部1-1战平谢菲尔德联的比赛中攻入一球。

这位少年在第45分钟首开纪录，这是他在英超的第二个进球，也是本赛季在枪手的所有比赛中的第9个进球。

本场被停赛的奥巴梅杨在社交媒体上表示，杰出的事情在等待着这位天才前锋。

“加比（马蒂内利）将成为超级明星。”奥巴梅杨在推特上说：“不是因为进球，而是因为态度、能量和心态。”

奥巴梅杨的言论在赛后得到了主教练阿尔特塔的支持，他赞扬了马蒂内利的决心。

阿尔特塔说：“他是一个18岁的孩子，充满热情，但他也很勇敢，敢于做出决定，每次都威胁对手。”

“他一直在球门中间，等待机会的到来。事实上，自从受伤之后，他已经有一段时间没有打满90分钟了，但是他的每一个动作都让人印象深刻。”

前枪手前锋伊恩·赖特也对马蒂内利的表现留下了深刻的印象，他认为马蒂内利成功填补了奥巴梅杨留下的空缺。

“他是令阿森纳球迷非常兴奋的人。”赖特告诉Match of the Day：“他是一个不断尝试突破的人，他有很好的移动能力。”

“当你看着他的时候，他很敏锐，总是想要进入禁区，在禁区里射门。他让自己进入一个位置，然后看看他现在的动作，他进球了。”

“我认为他在奥巴梅杨不能上场的情况下承受了很大的压力。每个人都在说‘他必须上场’，他能在比赛中找到射门靴吗吗？我想是的。”