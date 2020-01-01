前皇马后卫布拉沃否认策划谋杀前队友科瓦切维奇

尽管塞尔维亚媒体报道称这名西班牙人是雅典枪击案的幕后黑手，但他对这种说法一笑置之。

前皇马后卫劳尔·布拉沃否认他是前塞尔维亚国脚达尔科·科瓦切维奇遭枪击事件的幕后黑手。

布拉沃在21世纪初曾短暂效力于利兹联队，在2007年至2009年期间是科瓦切维奇在奥林匹亚科斯的队友。

科瓦切维奇在谢菲尔德星期三也有过一段短暂的英格兰的职业生涯，本月早些时候他在雅典的家门外遭到袭击，为了躲避枪击，他俯冲到地上，受了一些轻伤。

据《马卡报》报道，布拉沃很快就被塞尔维亚媒体指控策划了这次袭击。他在去年被捕，作为“Oikos行动”的一部分，该行动是对西班牙足球中的假球和腐败的调查，《米兰体育报》报道称这可能有联系。

然而现在，在接受《每日新闻》采访时，布拉沃对这些指控一笑置之。

他说：“塞尔维亚的一家杂志报道了这件事，说我下令谋杀了科瓦切维奇，这让我很震惊。”

“(对他们来说)唯一重要的是卖杂志，而说我想杀了达科的销量更高。这是一个疯狂的故事，胡说八道。”

布拉沃继续声称他和科瓦切维奇的关系很好。“我再说一遍，我们的关系很好。”他说。

“这份报告没有一点事实可言。是完全的杜撰，简直疯狂。”

“他没有遇到任何麻烦，他不知道为什么会发生这种事。他从足球中赚了很多钱。我已经告诉他要保持冷静。”

布拉沃还声称，他和科瓦切维奇谈到了这一事件。“在家里，他们有点害怕，”他说。但我知道达科看到这个新闻会笑的。他花了两天时间才给我打电话。”

布拉沃在2001年至2007年期间为皇马出场133次，曾两次获得西甲冠军和欧冠冠军，之后去到了希腊加盟了科瓦切维奇所在的球队。

他还为西班牙国家队出场14次，在2004年欧洲杯的每一场比赛中都是首发，但当年的斗牛士在小组赛阶段就被淘汰出局。