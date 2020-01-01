前皇马主教练：贝尔在皇马的记录是无可挑剔的

这位前伯纳乌和威尔士的主教练急于指出，他的同胞在西班牙取得了成功，尽管他的身体状况屡有不佳情况。

约翰·托沙克说，加雷斯·贝尔在皇马的表现“无可挑剔”，尽管他曾多次受伤，但这位威尔士国脚在西班牙取得了成功。

这位30岁的前锋在2013年夏天以打破纪录的转会来到了白衣军团并且马上在场上有所表现。

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不过，熟悉的健康问题很快就出现了，贝尔成了西班牙首都球队的替罪羊。

对一些人来说，他拒绝让自己完全沉浸在一种新的文化中——例如他不愿意用西班牙语接受采访——一段时间以来，人们一直在质疑他对这项事业的总体贡献。

在2018年克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)离开后，贝尔本应作为一名全新的球队领袖出现在人们面前，但他任然作为一名配角处于阴影之中。

转会传闻不时在他周围爆发，但是他现在仍然留在伯纳乌，他的同胞托沙克认为他应该得到更多的认可。

这位前皇马和威尔士主帅告诉够力足球:“我所看到的是贝尔遭受了不少伤病。”

“在马德里，他们总是用放大镜看你，他们总是批评别人，贝尔，出于这样或那样的原因，没有做过很多采访，但他的表现是无可挑剔的。”

“你必须考虑到他在伤病方面的坏运气，但是你看到他在马德里的数据，他的场均进球和冠军数量，以及他们是不可战胜的。”

贝尔并不是唯一一个在伯纳乌受到批评的明星球员。

在2019- 2020赛季开始时，齐达内带领下的皇马在不断的压力下表现挣扎。

他已经带领马德里回到了西甲积分榜的首位，而托沙克对法国人曾被质疑感到惊讶。

“批评齐达内是非常困难的。”他补充道。

“我不是皇马的专家，但是我觉得批评齐达内是个错误。他所做的已经证明了很多。”

这可能是一个开局非常缓慢的赛季，但最后皇马却能华丽收尾。

他们仍然在西甲、国王杯和欧冠的赛事中竞争，尽管获得三冠王是一个很居大的要求。