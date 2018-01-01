前皇马主席：穆帅是个大毒瘤 但他有望回归
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前皇马主席卡尔德隆表示穆里尼奥无论在什么球队都是个毒瘤，但现在的皇马主席弗洛伦蒂诺就是喜欢这个葡萄牙人。
本周，曼联宣布穆里尼奥下课，这段时间，穆帅与红魔球员以及高层之间关系相当恶劣，卡尔德隆表示这并不令人感到意外。
他说道：“我认为无论穆里尼奥在哪支球队执教，他都是一个大毒瘤。在皇马的时候，他输球就甩锅给球员，我认为这是一个巨大的错误，这种行为一直是一个问题。他还经常和球员闹到关系破裂，在曼联他和博格巴还有拜利关系糟糕，在皇马也一样，他和C罗、卡西还有拉莫斯之间关系恶劣，我认为这是一个问题，他做事总是这样子。”
“齐达内就是一个好例子，他在更衣室的风格和穆里尼奥完全相反，他与球员们相处融洽，在我看来，这才是带一群伟大球员该有的做法，主教练不该成为主角。”
虽然批评了穆里尼奥的带队风格，但卡尔德隆相信葡萄牙人确实有可能回皇马，他说道：“大家都知道，皇马一切事情都是主席说了算，我认为弗洛伦蒂诺尊重的唯一一个主教练就是穆里尼奥。”
“弗洛伦蒂诺并不信任教练，只有穆里尼奥是个例外，老佛爷在很多艰难时刻都出来真心力挺他。洛佩特吉离开的时候，我就说我相信穆里尼奥会回来，我现在依然不排除他在不久的将来回归皇马的可能性。”
“现在很难搞清楚穆帅会如何表现，我记得皇马历史上最伟大的迪斯蒂法诺曾经这样说过：一支伟大的球队和一位伟大的教练永远不能抱怨裁判、伤病、坏运气或某些球员的某些行为，这种事情只有平庸的主帅才会做，而我认为穆里尼奥现在正在做这些事情。”
“穆里尼奥的成就很伟大，世上少有主帅能与他相提并论，但他这种行为已经不是一次两次了，这对任何想要邀请他执教的球队都是一个警告。”