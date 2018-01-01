前皇马主席：穆帅是个大毒瘤 但他有望回归

前皇马主席卡尔德隆表示无论穆里尼奥在哪支球队执教都成为了毒瘤，但他承认现任皇马主席弗洛伦蒂诺非常喜欢葡萄牙教头，所以狂人未来有望回归皇马。

前皇马主席卡尔德隆表示穆里尼奥无论在什么球队都是个毒瘤，但现在的皇马主席弗洛伦蒂诺就是喜欢这个葡萄牙人。

本周，曼联宣布穆里尼奥下课，这段时间，穆帅与红魔球员以及高层之间关系相当恶劣，卡尔德隆表示这并不令人感到意外。

他说道：“我认为无论穆里尼奥在哪支球队执教，他都是一个大毒瘤。在皇马的时候，他输球就甩锅给球员，我认为这是一个巨大的错误，这种行为一直是一个问题。他还经常和球员闹到关系破裂，在曼联他和博格巴还有拜利关系糟糕，在皇马也一样，他和C罗、卡西还有拉莫斯之间关系恶劣，我认为这是一个问题，他做事总是这样子。”

“齐达内就是一个好例子，他在更衣室的风格和穆里尼奥完全相反，他与球员们相处融洽，在我看来，这才是带一群伟大球员该有的做法，主教练不该成为主角。”

虽然批评了穆里尼奥的带队风格，但卡尔德隆相信葡萄牙人确实有可能回皇马，他说道：“大家都知道，皇马一切事情都是主席说了算，我认为弗洛伦蒂诺尊重的唯一一个主教练就是穆里尼奥。”

“弗洛伦蒂诺并不信任教练，只有穆里尼奥是个例外，老佛爷在很多艰难时刻都出来真心力挺他。洛佩特吉离开的时候，我就说我相信穆里尼奥会回来，我现在依然不排除他在不久的将来回归皇马的可能性。”

“现在很难搞清楚穆帅会如何表现，我记得皇马历史上最伟大的迪斯蒂法诺曾经这样说过：一支伟大的球队和一位伟大的教练永远不能抱怨裁判、伤病、坏运气或某些球员的某些行为，这种事情只有平庸的主帅才会做，而我认为穆里尼奥现在正在做这些事情。”

“穆里尼奥的成就很伟大，世上少有主帅能与他相提并论，但他这种行为已经不是一次两次了，这对任何想要邀请他执教的球队都是一个警告。”