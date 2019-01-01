前皇家社会主帅：格子与巴萨就像戒指和手指一样合适

曾在皇家社会执教这位法国队球星的主帅马丁·拉萨特支持他的昔日弟子加盟西甲冠军。

安托万·格里兹曼在皇家社会的前教练表示，他将“像戴在手指上的戒指一样”适合巴塞罗那。

格里兹曼终于在周五完成了他期待已久的转会，从马德里竞技转会到诺坎普。在选择留下之前，他在去年似乎已经决定加盟巴萨。

巴萨在他的合同中触发了1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的解约条款，尽管马竞还要求另外的8000万欧元完成解约，这是现代足球史上最长的转会肥皂剧之一。

格里兹曼将在下个赛季加盟巴萨，这将加强西甲冠军的攻击力，同时巴萨也与巴黎圣日耳曼球星内马尔的转会联系在一起。

目前还不清楚格里兹曼是如何加入巴萨主帅巴尔韦德的计划的，巴尔韦德在2018-19赛季经常将梅西和苏亚雷斯作为锋线搭档。

但是当法国前锋格里兹曼在皇家社会取得突破时，他的教练马丁·拉萨特认为，对这名前锋来说，适应巴萨会是很顺利的。

“他与巴塞罗那签约——这在去年就应该发生了，所以这是每个人都知道的事情。”拉萨特告诉Omnisport：“巴萨球迷很生气，但我认为留在马竞对他来说是正确的决定。现在我认为是时候(转会)了，因为上赛季巴塞罗那以一种糟糕的方式未能赢得所有的奖杯，所以我认为格里兹曼很容易适应并帮助他们东山再起，因为他是一个快乐的人，一个非常积极的人。我认为格里兹曼在经历了上赛季巴萨的失利后，会变得非常适合。”

拉萨特可能是唯一一个能评论格里兹曼的崛起的人，他在格里兹曼的发展中发挥了关键作用。

“嗯，当你给每个人都认识的人下定义时，很难做到保持初心。”这名教练说：“我训练了一名非常年轻的球员，显然他已经长大了。他迈出了一大步，成为了世界上最好的前锋之一。无论如何，他仍然保留着一些他小时候拥有的东西。他知道怎么看比赛。我们所有人都对他传球、盘带或射门的方式印象深刻。他是一个非常聪明的人，他知道如何在球场上做出决定。他知道什么时候需要加速，什么时候停下来，什么时候短传或长传，什么时候带球。”

格里兹曼将在周日的新闻发布会上正式以巴塞罗那球员的身份亮相。