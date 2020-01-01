前球星：范德贝克应拒绝巴萨皇马 他应该去英超踢球

这位曾在荷甲以及英超踢过球的丹麦边锋认为范德贝克应该拒绝巴萨和皇马的邀约，有着成为“新兰帕德”潜质的他下一站应该是英超。

前阿贾克斯边锋杰斯佩·格伦夏尔建议范德贝克不要选择皇马或者巴萨，而是加盟一家英超俱乐部，比如热刺和自己的另一个老东家切尔西。

范德贝克几乎已经确定会在今夏离开克鲁伊夫球场，在过去的12个月里，皇马一直与这位荷兰国脚联系在一起，这位年轻中场曾在2019年欧冠半决赛中成为了主角。

不过格伦夏尔认为这位23岁球员的风格更适合英格兰足球，因为他有成为新兰帕德的所需特质。

其他球队

“我不会对他在皇马或巴塞罗那的表现感到惊讶，但我更希望他能在比这更小一些的俱乐部踢球。”丹麦人告诉够力足球。“单看他的踢球风格，像托特纳姆热刺或切尔西这样的俱乐部更适合他。”

“这两家俱乐部也是顶级俱乐部，我之所以这么说是因为他和兰帕德很相似，身高马大，都能在禁区之外踢出漂亮的远射，但他在技术上不像其他来自阿贾克斯的球员那么有天赋。他是一个你总能从他身上得到某种程度的东西的球员。”

阿贾克斯已经同意在今年夏天出售他们的一位明星球员，边锋哈基姆·齐耶赫在2月份被以4000万欧元的价格卖给了切尔西，他们现在还面临着失去安德烈·奥纳纳、尼古拉斯·塔利亚菲科和范德贝克。

阿贾克斯首席执行官埃德温·范德萨已经证实，俱乐部已经与球员达成协议，只要其他俱乐部能够满足他们的要价，球员就可以离开。

然而，格伦夏尔认为，弗兰基·德容和马泰斯·德里赫特离开阿贾克斯加盟巴塞罗那和尤文图斯后的表现相对挣扎，这表明像范德贝克这样的球员在选择自己的下一站时应该小心谨慎。

“德容和德里赫特还没有显示出他们的全部潜力。”42岁的格伦夏尔争辩道。“他们在阿贾克斯踢得很好，后来去了巴塞罗那和尤文图斯，但一直表现得很挣扎。尽管如此，我依旧认为在未来的几年里，他们将成为欧洲最好的球员之一。”

“在过去的两个赛季里，齐耶赫吸引了我的眼球，尽管他不是阿贾克斯青训出品的球员。他是我非常喜欢的球员，我愿意花钱去看他踢球。现在他要去切尔西了。”

“这些球员参加了欧冠，身价上涨了300%。我们必须认识到，荷兰足球比丹麦等许多联赛水平要高，但他们仍然会把最好的球员卖给英格兰和西班牙球队。这些国家俱乐部和球员的收入要更高。”

尽管阿贾克斯在荷甲提前结束时排名积分榜榜首，但依旧没能拿到冠军奖杯，因为本赛季没能完结。

尽管如此，阿贾克斯依旧坚称球队在夏季转会窗口开启前仍有很强的财务基础，尽管新型冠状病毒疫情让赛季被缩短。

然而，格伦夏尔相信今夏阿贾克斯这样的卖人方式会极大地影响阿贾克斯在欧战中的影响力。不过他相信俱乐部的青训营将会继续成为世界各地年轻球员最受欢迎和最成功的目的地之一。

“在过去的两年里，阿贾克斯所取得的一切成就都是由范德贝克、德里赫特和德容这样特殊一代球员的带来的，再加上像布林德、普洛梅斯和杜桑·塔迪奇这样优秀的签约。”他解释道。

“他们遇到了很多好事，这是不正常的。阿贾克斯不可能在每个赛季都做到这一点，未来会有起起落落。实际上，我们并不喜欢阿贾克斯总能进入欧冠半决赛。”

“从荷兰足球复苏的角度来考虑，阿贾克斯的表现是伟大的。他们踢出了漂亮足球。如果你看看首发阵容，你会发现有很多球员在荷兰之外都不出名。

“这一成功是由马克·奥维马斯和埃德温·范德萨这样的好高管打造的。阿贾克斯有一个很好的球场和一个很棒的青训营。”

“在这一批球员离开的情况下，我觉得如果有机会，任何年轻球员都应该尝试在这家俱乐部踢球。”