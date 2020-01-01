前球星：维尔纳适合速度型球队 能够完美适合利物浦

这位前多特蒙德球星认为德国国脚将会是利物浦的完美引援，甚至不需要适应期。

根据前多特蒙德中场保罗·兰伯特的说法，莱比锡前锋蒂莫·维尔纳将会是利物浦阵容的完美补充。

这名德国国脚一直被认为将在今夏转会到安菲尔德，他能够满足克洛普对前锋多样性的渴望。

兰伯特曾在1997年跟随多特蒙德赢得过欧冠冠军，他认为维尔纳给自己留下了深刻印象，并认为这位RB莱比锡射手将会是利物浦引援的完美选择。

其他球队

根据《每日快报》的报道，兰伯特表示：“我几年前看过他踢球，他的速度简直快如闪电。”

“他的踢法和利物浦的踢法是一样的。每个人都知道利物浦的踢球方式，速度很快，他绝对具备这个特点。”

“RB莱比锡也是一支以速度见长的球队，他在成长过程中已经适应了这样的踢法。”。

“这就是他们的踢法，他能够适应利物浦吗？时的，我毫不怀疑这一点，因为他现在的特点和踢球方式，速度绝对是两队DNA的一部分。”

这位24岁的球员本赛季已经在27场德甲比赛中攻入了令人印象深刻的24粒进球，还贡献了7次助攻。

在1月18日与柏林联队的比赛中攻入两球后，他在接下来的8场联赛中只打进了1粒进球。但在周日与美因茨的比赛中，维尔纳状态复苏，上演了帽子戏法。

这名前斯图加特前锋本赛季在欧洲赛场上也有不错的表现，在八场欧冠比赛中攻入四球，并送出两次助攻，目前他们已经击败热刺，成功进入本赛季的欧冠四分之一决赛。

尽管目前德甲联赛已从新型冠状病毒疫情中恢复，但欧战何时恢复仍没有确定。

与此同时，维尔纳的当务之急是和莱比锡一同继续为德甲冠军而战。尽管在联赛中段他们一度排名积分榜榜首，但目前他们已经落后拜仁幕尼黑7分。