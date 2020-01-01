前球星：桑乔是年轻的内马尔 他会加盟一家顶级豪门

哈格里夫斯认为这位年轻的英格兰边锋可以说是年轻版的内马尔。

欧文·哈格里夫斯表示，杰登·桑乔可以被称为“年轻的内马尔”，这位多特蒙德边锋是一件“无价的”商品，未来的他必将加盟“伟大的球队”。

在下一个转会窗口到来之前，这一天价转会费交易一直在讨论之中。

而根据此前的报道，曼联在追求桑乔的行动中处于领先地位，不过他们在英超的对手利物浦和切尔西也在努力追求这位曼城青训走出的青年才俊。

其他球队

哈格里夫斯对这几家英超豪门希望引进这位20岁的年轻人并不感到惊讶，毕竟英格兰国脚已经在德甲掀起了一场风暴。

这位前英格兰中场曾在2007年离开拜仁来到了曼联，他认为桑乔可能会走出一条和他相似的道路，从德甲前往老特拉福德。

哈格里夫斯告诉talkSPORT:“引进桑乔是一种梦想。他让我想起了年轻的内马尔。”

“很酷的是，对于观看他比赛的年轻人来说，他们可以欣赏到桑乔那种天马行空的踢法，即便在如今这个时代，足球已经变得具备很强的组织性了。”

“他把他自己的风格，也就是那种街头足球的风格带到了比赛中，这就是为什么他是无价的原因。”

“只需要一眨眼的功夫，他就能做出让人们意想不到的事情。”

“希望在某个时候，他能回到英超，因为他能让任何一支球队变得更棒。”

“我认为他可以加盟曼城和利物浦这样伟大的球队，甚至是为在将来的某一天可以为巴萨或者皇马效力，这就是他的优势。”

“他知道本周六所有的目光都将聚焦在他身上。”

多特蒙德所在的德甲将在本周末回归，不过在新型冠状病毒疫情的影响下，所有比赛都必须在空场的情况下进行。

截至目前，桑乔已经在2019-20赛季取得了17粒进球，并为队友奉上了19次助攻。

有消息称多特蒙德不会强行留下桑乔，有关他的交易可能已经在暗地里悄悄进行，不过任何想要带走他的人，都必须满足“大黄蜂”1亿英镑的报价。