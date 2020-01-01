前球星：哈兰德不可思议 但拜仁并不需要他

这位前拜仁球星认为哈兰德确实很优秀，但拜仁的单前锋战术并不需要他。

欧文·哈格雷夫斯承认，哈兰德“真的很特别”，但拜仁慕尼黑不会加入对这名多特蒙德前锋的追逐行列，因为这位挪威小将在自家球队里并没有位置。

德甲冠军青睐单前锋体系，罗伯特·莱万多夫斯基正在担任这一角色。

这位波兰国脚现在已经31岁了，但是他没有表现出任何下滑的迹象，这表示他在一段时间内并不需要接班人，这也意味着拜仁不需要急于引进这位多特蒙德新援。

其他球队

莱万多夫斯基在2014年以自由球员身份加盟了拜仁，并在276场比赛中攻入231球。

现在，19岁的哈兰德已经造成了自己在2019- 2020赛季打入40球的目标。

哈格里夫斯承认，这位吸引了皇马目光的挪威球员注定会成为一位顶级球员，但他认为安联球场并不会对他打开大门。

这位前拜仁中场告诉442:“哈兰德真的很特别——他让进球看起来很容易，但事实并非如此。”

“看看他在对阵沙尔克04比赛中的进球，看起来真的很舒服，他的表现好得不可思议，尽管勒万多夫斯基在拜仁也很不错，但哈兰德在周末打进了本赛季的第40个进球。”

“所以即使你有机会引进哈兰德，他也进去不了拜仁首发阵容，这受限于拜仁的单前锋战术。”

当谈到世界级的天才球员时，不单单是拜仁，其他德甲球队也拥有不错的储备。哈格里夫斯认为拜仁的众多年轻人让他们没有任何弱点，加拿大国脚阿方索·戴维斯是另一位能够充分代替自己潜力成为超级巨星的球员。

“拜仁没有任何弱点，考虑到每个人都说他们正处于罗本和里贝里退役后处于过渡阶段，这是令人惊讶的。”

“他们正处于过渡阶段，但如果你看看这个球队，他们拥有着令人难以置信的首发十一人。”

“几年前，人们会说，拜仁的防守不强，速度也不行。但现在阿拉巴开始踢左中卫，年轻的阿方索·戴维斯踢左后卫，他有潜力成为世界最佳之一。现在的拜仁经验丰富，有技术、速度，还有着天才新星，也具备创造力，他们什么都拥有。”

拜仁在与柏林联的比赛中以2-0的比分轻松获胜，并在剩下的8场比赛中以4分的优势继续领先多特蒙德。