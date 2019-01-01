前球员揭红军未来计划 哈曼：利物浦对桑乔感兴趣

这位欧冠冠军获得者表示，自己的老东家可能会吸引到这位英格兰少年，特别是如果他们卖掉了三叉戟中的一人。

利物浦前中场球员迪特玛尔·哈曼表示，利物浦可能会在明夏重点引进多特蒙德的英格兰边锋桑乔。

这位曾获得欧冠冠军的中场球员在接受德国天空体育的采访时透露，自己了解到这位年轻球员对加盟利物浦“兴趣浓厚”。自从在2017年从曼城加盟以来，桑乔就一直在德甲赛场上发光发热。

哈曼表示：“我听说利物浦对签下桑乔很有兴趣。我可以想象他们可能会成为明夏这一转会最具竞争力的俱乐部之一。”

除了红军，桑乔还与曼联等队联系在一起，不过正如够力足球此前报道的那样，如果红魔无法拿到下赛季的欧冠资格，他们很难在明夏吸引到这位当红炸子鸡。

哈特还暗示利物浦目前已经成为了桑乔的最爱，他补充道：“他来自曼彻斯特，我不知道他是否会再回到那座城市。当一名球员已经为他们的竞争对手效力过时，这对曼联来说也很棘手。”

他还表示：“桑乔的现有合同中并没有解约金条款，如果多特蒙德索要一笔天文数字的转会费，这笔交易可能也不会发生。”

“对现在的利物浦而言，并没有多少足够好的球员能够继续增强他们的进攻，我不知道桑乔是否是这样的球员。但也许马内、萨拉赫和菲尔米诺这三叉戟中的一人离开了，那桑乔就是一位对他们来说非常适合的攻击手。”

此前多特蒙德体育总监佐尔克曾明确确认曼联曾在夏天为这位令人为之兴奋的前锋提供了一份报价，并承认他不认为桑乔在五年后仍会留在俱乐部。

如果利物浦确实想引进桑乔，那么他们有可能需要打破2018年1月引进范迪克时所创造的7500万英镑现有转会费记录。

迄今为止，这位边锋在多特蒙德的66场比赛中打入18球，在德甲联赛以及英格兰国家队中都留下了深刻的印象。

然而，桑乔的状态似乎在最近几周有所下滑。在他遭球队弃用的情况下，多特蒙德依旧在与门兴的交手中以1比0取得了胜利。

桑乔目前成为了2019年金童奖的候选人，不过根据此前的报道，俱乐部主帅法夫尔因英格兰人国家队比赛日延迟回归而对他处以了禁赛处罚。

他在赛前新闻发布会上谈到了这位少年：“所有人都对他抱有巨大期望，但我们忘记了他现在只有19岁，这很危险。”

“他是一位伟大的球员，这不需要再进行任何讨论，不过显然他还有许多东西要学，他需要学习，需要获得乐趣并继续取得进步。”