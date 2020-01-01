前球员：克洛普和达格利什很相似 他能与球员和谐相处

这位前利物浦球员认为克洛普与自己曾经的主教练达格利什很相似，都能与球员和谐共处。

根据前球员查理·亚当的说法，在与球员建立融洽关系方面，利物浦主帅尤尔根·克洛普与另一位前红军教头肯尼·达格利什非常相似。

克洛普的球队正处于夺得英超联赛冠军的边缘，这是他们30年以来第一次获得英超冠军。然而，由于新型冠状病毒疫情的蔓延，英超目前正处于停摆中，在此之前，他们只输掉了一场联赛，在积分榜上将排名第二的曼城远远甩在了身后。

自2015年10月上任以来，这位德国教练见证了球队命运的变化。去年6月，他率领红军在欧冠决赛中战胜了托特纳姆热刺，夺得了自己执教这家英格兰豪门以来的第一座冠军奖杯。

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前利物浦中场查理·亚当对克洛普所表现出的激情和专业精神印象深刻，他将这一切与自己曾合作过的红军传奇达格利什的经历进行了对比。

“这两个人似乎都很受欢迎，他们都对球员很开放，他们似乎很喜欢球员。”查理·亚当告诉Stats performance。

“我不知道和尤尔根·克洛普一起工作是什么样的感觉，但根据我从外部观察到的情况来看，他是一为非常富有激情的人，而且有着惊人的职业素养。”

“俱乐部里的人告诉我，克洛普一大早就会到达基地，工作结束立即回家，一切都很简单。”

“他手下有很棒的球员，但你必须把他们组织起来，他似乎已经做到了，并且正在从中受益。”

“每个球员都想要一个会拥抱你、向你展示激情和一点爱的教练，克洛普在这方面是现象级的。”

“他身边有很多伟大的球员，现在他似乎为利物浦找到了最好的解决方案。”

查理·亚当在2011年7月从布莱克浦加盟了利物浦，时任利物浦主帅达格利什尽其所能帮助自己的苏格兰同胞在俱乐部安顿下来。

“当达格利什还是主帅的时候，我每天都很幸运。他每天都会来对我说，来，坐下来，吃午饭，他会确保我一切都很好。”

“我想这也与我是苏格兰人有关系，这很有帮助。他确保所有事情都没有问题，能够成为那支利物浦的一员感觉很好，能和他在一起合作得感觉很好。”

“那一年我们赢得了联赛杯，也进入了足总杯决赛，所以我们其实踢得还不赖。我认为那个赛季开启了一种趋势，因为当时利物浦已经很多年没有赢得过一座奖杯了，我们很幸运，我们是一支成功让利物浦再次走上正轨并进入联赛杯决赛的球队。”