前热刺球星：穆里尼奥单独批评恩东贝莱毫无道理

热刺主帅批评了这名中场球员在比赛中的糟糕表现，但是这名俱乐部名宿则认为他的说法是错误的。

前热刺球星丹尼·墨菲表示，在周六1-1战平伯恩利之后，穆里尼奥痛斥热刺中场恩东贝莱是错误的。

在这场比赛中，这名俱乐部标王与19岁的斯基普联袂首发担任中前卫，但在中场休息时即被洛塞尔索和小卢卡斯一起被换下，这样的换人调整起到了良好效果，热刺在下半场开场5分钟后就通过阿里的点球扳平了比分。

尽管如此，热刺本场比赛的表现依旧让穆里尼奥很失望，他公开批评了恩东贝莱，他直斥这位23岁的球员“必须意识到这里是英超”。

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“我知道这对他来说是一次新的经历，他第一次来到伯恩利，我希望他下赛季能够拿出好的表现，因为截至目前，他的发挥还不够。”

穆里尼奥在接受BBC体育采访时表示:“当然，我认可恩东贝莱的能力，但他必须承担更多的责任，用自己的能力来满足热刺对中场球员的需要。”

但墨菲认为，教练把一名球员单独挑出来批评是错误的，尤其是他的球队在前45分钟都表现平平时，应该被批评的球员显然不止一个。

墨菲表示：“说实话，这是不公平的，他们中至少有六七个人都在上半场表现不佳。我们也要说说伯恩利的顽强与坚韧，以及他们想要阻止对方中场持球的意愿。

“恩东贝莱的表现实际上并不比其他六个人差。所以我认为把他当作替罪羊是很残酷的。总而言之，上半场你不能只怪恩东贝莱。伯恩利踢的很好，而热刺则用错了战术。”

热刺在最近的5场比赛中均没能取胜，还在周中的足总杯上在点球大战中输给了诺维奇。

热刺将在周二欧冠16强第二回合的比赛中再次对阵莱比锡，他们在首回合的比赛中0比1不敌对手。