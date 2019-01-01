前热刺中场不信波帅接手枪手：阿森纳毫无吸引力

根据前热刺中场球员的说法，最近被解雇的前热刺主帅可能对枪手没有兴趣。

在波切蒂诺从下课之后不久，北伦敦很快就空出了一个帅位，但阿根廷人或许并不会对此感兴趣。

由于12轮之后热刺仅排名英超积分榜第14位，执教俱乐部五年之久的波切蒂诺在上周遭到俱乐部解雇。几个小时之后，白鹿巷就也迎进了穆里尼奥作为他们的新帅。

而本周，热刺的死敌阿森纳也做出了换帅的决定，前大巴黎主帅埃梅里也不得不接受下课的命运。目前枪手由助教永贝里临时带队。

这也让外界开始猜测，兵工厂的下一位主帅是否会就近选择昔日对手。

不过2005-2013年间效力热刺的中场球员耶纳斯并不赞同这种可能性。他认为阿根廷人的潜在下家更有可能是曼联一类的球队。

耶纳斯告诉BT体育：“阿森纳是一家超大的俱乐部，薪水也会很高，但让我站在波切蒂诺的角度来看，我认为他不会接受这份工作。”

“他在热刺的经历已经将他划到了另一个阵营。”

“如果我是波切蒂诺，在连续工作了六年之后，我会休息六个月来调整恢复。然后等到赛季末看看曼联，拜仁和皇马有没有机会。”

“我知道他不会去巴萨，但还有很多豪门可以供他选择。”

“阿森纳的帅位现在对于任何人来说都没有吸引力。”