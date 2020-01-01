前法国、利物浦主帅霍利尔去世 享年73岁

这位前红军主帅因病去世，享年73岁。

根据法国媒体的报道，前利物浦和里昂主教练杰拉德·霍利尔去世，享年73岁。

据RMC体育报道，这位法国人在周一凌晨去世，除了上面提到的两家俱乐部，他还曾执教过阿斯顿维拉和巴黎圣日耳曼。

霍利尔最令人难忘的是1998年到2004年在安菲尔德度过的6年时光。

其他球队

他最初被红军任命为和罗伊·埃文斯一起的主教练，但是很快他就独自接管了默西塞德郡豪门。

在霍利尔的带领下，利物浦虽然依旧与联赛冠军无缘，但他确实为球队贡献了6个奖杯。其中5个荣誉是在值得纪念的2001年获得的，红军享受了一个辉煌的赛季。

那年，霍利尔赢得了足总杯、联赛杯、联盟杯和社区盾杯等赛事的胜利，并在2002-03赛季再次举起了联赛杯。

在看到这位在法国国家队工作了几年的战术大师后，利物浦决定任命他为新任主帅。

最初，霍利尔在法国队担任米歇尔·普拉蒂尼的助手，但在1994年世界杯预选赛中，这支星光熠熠的法国队却未能晋级。

他在失望的情绪下辞职，回到青年队工作。

最终利物浦选择了与他进行接触，并让他成为了球队的掌舵者。

在2010年9月执教阿斯顿维拉之前，他在祖国里昂呆了两年——并带领这家法甲豪门连续两年夺得了法甲冠军。

这些成就使他在法国联赛中获得了3个冠军，而他的记录是1985-86年在巴黎圣日耳曼开始的。

这是巴黎圣日耳曼历史上的第一次胜利，也帮助霍利尔进入了世界最顶级教练的行列。

2002年，他因对法国足球的贡献而被授予法国荣誉军团勋章，以及大英帝国勋章，以表彰他在英格兰所做出的贡献。

霍利尔还在2001年获得了欧洲最佳教练的称号，在他杰出的职业生涯中，所有在他手下和身边工作过的人都将对他寄予最高的敬意。