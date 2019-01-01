前枪手门将力挺切赫：他想为阿森纳赢球！

阿森纳将会在欧联杯决赛中面对切赫的老东家切尔西，但现在还未决定哪位门将将会首发。

前阿森纳门将维托·曼诺内表示，切赫的诚信在周三晚上的欧联杯决赛前不应该受到质疑。

切赫看来要为他漫长而辉煌的职业生涯画上句号了，他将在阿森纳对阵老东家切尔西的比赛中首发出场，这将是他职业生涯的最后一场比赛。

但是有些枪手球迷不相信这位37岁的球员应该在巴库踢球，因为有报道称他将在比赛结束后以技术总监的身份重返蓝军。

埃梅里在赛前新闻发布会上拒绝证实切赫是否会首发，但是他说尽管有猜测，他仍然完全信任他的门将。

“我很尊敬他，”埃梅里说：“他的生涯很了不起。首先作为一个人，其次作为一个专业球员。他值得信任。因为他的生涯告诉我们他是个绅士。星期三他可以首发，也可以不首发。我会做决定。但双方都将尊重对方。我们怎能不相信他呢?”

曼诺内在2006年到2013年之间在阿森纳效力了7年，他坚信切赫不会让枪手失望，如果要在对阵老东家的比赛上场。

“这对主教练来说是一个艰难的决定，”这位意大利人告诉够力足球：“切赫回切尔西的消息让埃梅里非常难办。我理解一些球迷和他们所说的话。但是我了解切赫，他是一个出色的职业球员，他想要赢球，他想为阿森纳赢球。所以我不认为他会因为球场外可能发生的任何事情而改变球场上的任何事情。”

自从在9月阿森纳2-0战胜沃特福德的比赛中替补切赫上场后，莱诺就一直是阿森纳的头号门将。

德国人在英格兰的第一个赛季给人留下了深刻的印象，但他在欧联杯的最后一次出场要追溯到10月份，当时丹尼·维尔贝克的进球帮助枪手1-0战胜了葡萄牙体育。

莱诺在周三晚上的决赛前表示，即使这意味着切赫错过了他退役前的最后一次出场机会，他也很难拒绝在巴库首发的机会。

所以这让埃梅里面临着一个艰难的决定，因为这场比赛对阿森纳的长远计划至关重要，因为他们试图在三个赛季以来首次重返欧冠。

“切赫会想在最后一场比赛首发，带着对老东家的奖杯退役，”曼诺内说：“但是莱诺会认为我是一号门将，我很年轻，充满活力，我想踢球。这对主教练来说是一个有趣的情况。我过去就见过这种情况。它可以很好，也可以很坏。赛后总会有反应。如果出了问题，首发门将很糟糕，那将是非常糟糕的。但是如果门将表现良好，这将是主教练的英明决定。事情就是这样。如果切赫首发并表现出色，那么他在阿森纳的表现也很好，最后一个奖杯，结束了他的职业生涯。皆大欢喜。”

“但是如果出了问题，一些粉丝会说‘我就知道’。足球就是那样有趣。”