前枪手质疑永贝里：帕帕令人震惊 穆斯塔菲更糟

枪手目前在一个临时的主帅手下工作，但是查理·尼古拉斯声称埃梅里离开后一切都没有改变。

前枪手前锋查理·尼古拉斯认为，阿森纳仍然是一个“巨大的烂摊子”，弗雷迪·永贝里在对阵诺维奇的比赛中做出了一些令人困惑的选择决定后，被认为不是接替埃梅里的合适人选。

作为一个俱乐部的传奇人物，并计划进入教练席，永贝里被认为是阿森纳主帅位置的未来人选，如果他在面试阶段给人留下深刻印象，他就可以获得一个永久的任命。

尼古拉斯并不认为自从埃梅里离开后发生了什么变化，他被问及在2-2战平诺维奇的比赛中的用人决定。

“周末的时候他们的拦截更多了，但是弗雷迪，你为什么选择穆斯塔菲呢？”前阿森纳前锋尼古拉斯告诉天空体育：“你什么时候去了解卡勒姆·钱伯斯？我也不明白大卫·路易斯在队里是怎么回事。他只是不想跑。他只对他脚下的球感兴趣。”

“索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯是一个令人震惊的人物，而穆斯塔菲甚至更糟。格拉尼特·扎卡也不能跑。真是一团糟。老实说，我原以为弗雷迪不会很快得到那份工作，但现在，我不知道他还能执教多久。最终，他们得到的可能不是他们的头号目标。”

“关于弗雷迪的选择，你做了什么不同于埃梅里的事情？我没看懂。这可能是他的第一次选人，但也可能是他已经适应的人。”

“换上乔·威尔洛克，这我能理解，但是扎卡的重新出现让我很困惑。梅苏特·厄齐尔想要球，想要传进空位，他又一次表现得很好。拉卡泽特和奥巴梅杨的热情高涨。”

“这事关阿森纳重新回到胜利的道路上，并试图威胁到前六名，甚至可能是前四名。他们需要加大行动力度。教练已经走了，他们需要结果和胜利的公式。”

永贝里将在周四枪手主场对阵布莱顿的比赛中得到另一个机会。