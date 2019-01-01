前枪手球星质疑厄齐尔对球队的贡献：绝对为零

世界杯冠军球队的组织核心在酋长球场的价值和利润丰厚的合同受到了保罗·马里纳的质疑。

前枪手球星保罗·马里纳声称，自从与阿森纳签订了一份利润丰厚的新合同后，厄齐尔对阿森纳的贡献“绝对为零”。

早在2018年2月，关于这位德国中场未来的长篇传奇故事在他撰写新条款时画上了句号。

这一协议被认为是酋长球场的胜利，因为他们成功阻止了这名作为球队的宝贵资产的球员的离开。

但是，在厄齐尔的完成续约之后，人们继续对他的贡献提出疑问，新任主教练埃梅里自从执掌教鞭以来经常忽视他。

马里纳认为这是因为30岁的厄齐尔并没有做出什么来证明他的主力位置和续约的合理性。他告诉ESPN说：“我不明白他们为什么让桑切斯离开，我以前去阿森纳看比赛的时候，他的表现是非凡的。”

“虽然他在曼联还没有取得什么成功，但是他们让桑切斯走了，他们白白让拉姆塞走了！究竟发生了什么？”

“至于厄齐尔，他身上发生了一些我们不知道的事情。”

“阿森纳决定把所有的鸡蛋放在厄齐尔这个篮子里，对吗？厄齐尔为俱乐部做了什么？什么都没有！零。”

“是的，他是一名出色的球员，但他必须恢复良好状态。他从来没有过！这个孩子身上发生了一些我们不知道的事情。”

厄齐尔周末再次缺席阿森纳的比赛，他们在又一场伦敦德比中0 :1输给了西汉姆联。

枪手在没有世界杯冠军成员的情况下在场上缺乏创造力，但埃梅里在赛后为自己的选择辩解说，他的球队有足够的实力去应付缺少这名球员的情况。

西班牙人谈到厄齐尔时说：“他这周的表现很普通。就像我说的，我们和他一起赢，和他一起输。而今天的决定是和这些球员一起。”

“但是，就像我说过的，我们和他一起赢过，也一起输过，今天我选择了那些值得在这场比赛中上场的球员。”

“我认为这些球员是最适合在这场比赛中上场的。”

“今天我们原本有足够的球员赢得比赛。我们的实力就在那里。我选择了那些值得参加这场比赛的球员。”

厄齐尔是否会在周六与切尔西的一场关键比赛中被召回，现在还有待观察。这场比赛将对阿森纳能否继续保持对前四位置的追逐产生深远的影响。