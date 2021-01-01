前枪手后卫：亨利等三名宿将为阿森纳带来新的雄心

这名前枪手后卫在周四晚上的欧联杯半决赛对阵他的另一支老东家比利亚雷亚尔之前接受了够力足球的采访。

帕斯卡尔·西甘知道亨利、博格坎普和维埃拉将他们的天赋结合在一起所能带来的力量。

这名前枪手后卫在2002年到2006年的四年时间里目睹了这三人摧毁了无数的球队，之后他离开阿森纳加盟比利亚雷亚尔。

在他准备观看周四晚上的欧联杯半决赛时，西甘一直在密切关注伦敦北部的事件，他的前队友和瑞典亿万富翁丹尼尔·埃克联手从现任老板斯坦·克伦克手中收购阿森纳的消息。

虽然克伦克至今仍坚持他不会出售，但西甘相信如果亨利、博格坎普和维埃拉能影响美国人的想法，阿森纳会更好。

“我为他们感到高兴。”46岁的他告诉够力足球：“他们三人都是很棒的队友和朋友。他们了解俱乐部和它的需求，这很重要。”

“我认为这对俱乐部和球迷来说都是一个好消息，他们将从新的雄心中受益。”

周四晚上在西班牙的第一回合将是两支球队在欧联杯上的第一次交锋，然而，离开阿森纳后就在黄色潜水艇效力了三个赛季的西甘期待着这两支老东家之间的一场异常激烈的较量。

“两支球队非常接近。”这位前中后卫说：“他们在球员实力、教练实力和比赛结果方面都很接近。”

“我期待两队之间会有一场真正精彩的比赛，他们会努力进攻。这是五五开的比赛。”

对于比利亚雷亚尔主帅埃梅里来说，这是一个证明很多人是错误的机会。

“埃梅里接手的是欧洲顶级俱乐部的一支非常有竞争力的球队(当他取代温格时)，所以他和他的前任一样承受着同样的压力。”西甘说。

“他必须应对取得成绩的压力，来自老板、支持者和媒体的压力。”

“结果并不是人们所希望的那样，但他仍然是一个非常好的教练，他赢得了几个冠军，他在比利亚雷亚尔做得很好。”

西甘2002年从里尔来到阿森纳，他现在在法国密切关注着他的前东家，他承认现在看到他们的挣扎很难受，尽管他承认在温格离开后的那几年保持顶级水平总是很困难。

“所有那些热爱或者曾经热爱俱乐部的人看到现在的情况都很难过。”他说：“阿森纳不再像温格时代那样在英超中扮演着领导角色。”

“但可以预见的是，他的继任者要重现他在这么长时间内取得的成果是非常复杂的。”

“我不认为俱乐部已经失去了它的身份，因为它继续培养和踢年轻球员。新教练刚刚带来了一种新的打法。”

那么，到目前为止，西甘是否对他在阿尔特塔上看到的东西印象深刻？

“目前还没有。”他说：“无论是结果还是我们(在球场上)看待事情的方式。”

“但我知道，用一种新方法和新体系让球员们进入头脑需要时间。”

“但这种俱乐部并不总是给你时间来证明自己。结果必须马上出来。所以这一切都取决于阿森纳高层的耐心程度。”