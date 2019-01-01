前枪手前锋：阿森纳和厄齐尔的悲情故事该结束了

前枪手前锋查理·尼古拉斯表示希望看到厄齐尔和一些后卫离开阿森纳。

阿森纳被敦促结束厄齐尔的“极度悲伤的故事”，查理·尼古拉斯说现在是时候向德国人和一些后卫说再见了。

世界杯冠军球员厄齐尔刚刚在北伦敦完成了他的第6个赛季。

在那段时间里，他有过很多辉煌的时刻，但对于一个在整个英格兰足球生涯中都面临着意见分歧和对自己贡献的质疑的人来说，他也有过同样多的低谷。

厄齐尔的转会传闻已经有一段时间了，这一争议与一份利润丰厚的合同有关，尼古拉斯认为现在是枪手转向另一个方向的时候了。

这位前阿森纳前锋告诉天空体育：“这是一个非常悲伤的故事，因为他是一个非常有天赋的球员。但是有天赋的足球运动员，就像现代足球的其他东西一样，球队里不允许有路人。他有时会牺牲一些自己的比赛来帮助其他人，但这并不奏效，因为他的一些队友并不了解他。可悲的是，他做不到。他就是没有在重要的夜晚，在重要的场合做得到。我不认为这是厄齐尔的工资问题，我认为他想要被爱，被当作明星来对待。他在阿森纳已经不是球星了。是时候说再见了。”

厄齐尔并不是尼古拉斯今夏唯一会放弃的球员，苏格兰人呼吁埃梅里放弃一些防守选择，重新开始。

他补充道：“我不会留下任何一个后卫。我为梅特兰-奈尔斯感到遗憾，因为他没有防守意识，他更像是一名中场球员和优秀的运动员。但是他并没有从这些后防线上的球员那里学到如何防守——穆斯塔菲、科斯切尔尼。科斯切尔尼陷入困境已经三年了。我知道里这里面有伤病原因。阿尔塞纳·温格，当我们批评他的时候，这是很难做到的，当他开始把蒙雷亚尔放到中卫的时候，我们都知道阿森纳有麻烦了。我很抱歉孤立了这些人，因为他们倾尽所有，但归根结底，他们的防守不够好。”