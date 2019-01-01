前枪手前锋：阿森纳转会费荒唐 厄齐尔可以走人

一名前枪手说，他不明白钱都花到哪里去了，厄齐尔必须离开，这样阿森纳才能重建。

前阿森纳前锋阿利亚迭雷抨击了俱乐部的转会预算，称其“荒唐”，并表示他们必须与厄齐尔分道扬镳，这样他们才能“重新开始”。

枪手曾与水晶宫的威尔弗里德·扎哈联系在一起，但他们约4000万英镑(8000万美元)的出价被水晶宫拒绝，水晶宫对这名球员的估价为8000万英镑。据说阿森纳的转会预算总额为4500万英镑。

这位法国人曾经被认为是温格麾下的未来之星，他说自己首先是阿森纳的支持者，他理解南伦敦俱乐部为什么会认为如此低的报价对他们的核心是不尊重的。

“我是阿森纳的球迷。”阿利亚迭雷在接受888体育频道独家采访时说：“当你看到像莱斯特这样的俱乐部时，你会感到很沮丧，尽管他们是一家规模较小的俱乐部，这个夏天到目前为止已经花费了7500万英镑，但是阿森纳似乎不能像莱斯特那样花钱。很难理解钱都花到哪里去了。有传言说阿森纳想要水晶宫估价8000万英镑的威尔弗里德·扎哈，据报道我们只给了他们一半。如果这是真的，那就有点荒唐了，可能会被视为对水晶宫的不敬。我们知道厄齐尔和姆希塔良的薪水很高，但肯定还有一些钱可以用于转会。”

在谈到厄齐尔这个俱乐部收入最高的球员时，阿利亚迭雷说，如果前德国国脚和主教练埃梅里之间出现了分歧，那么必须卖掉他。

“我可以理解，如果埃梅里不是厄齐尔的球迷，他需要离开，这样阿森纳就可以得到其他球员，但这很难用五年的合同来完成。”这位前米德尔斯堡球员继续说道：“这是一个艰难的时刻，因为我觉得当厄齐尔上场时，他确实给球队带来了一些不同的东西，拉卡泽特和奥巴梅杨显然很喜欢和他一起踢球。很明显埃梅里看到了我们没有看到的东西，也许在训练中他的工作效率不高，而工作效率对埃梅里来说真的很重要。我认为他们对如何踢球有不同的看法。这是一个艰难的局面，我可以看到双方，如果他们有机会卖掉他，阿森纳现在需要卖掉他来引进其他球员，当你看到去年球员和教练之间的关系破裂时，如果他们决定这么做，我会理解的。”