前枪手前锋：阿森纳可以引进爱德华 他能成为顶级球员

枪手名宿相信这位凯尔特人前锋会是阿森纳的好选择，并认为其能够立足英超。

查理·尼古拉斯表示，凯尔特人前锋奥德松·爱德华的水平堪比里昂球星穆萨·登贝莱，这两位法国锋线大将都是阿森纳的引援目标。

枪手正在密切关注着转会市场，以为奥巴梅杨可能的离开做好准备。这位加蓬射手是阿森纳当前最出色的前锋，不过他与球队的合同仅剩一赛季，续约谈判也陷入了僵局。

前凯尔特人和阿森纳前锋尼古拉斯告诉天空体育:“爱德华是一个非常好的技术型前锋，有人把他和登贝莱作比较，现在登贝莱已经与切尔西有所传闻，转会费可能会达到4000-5000万英镑。因此，我拿这两人做了个对此。”

其他球队

“在我看来，登贝莱更具侵略性，头球能力更胜一筹，而爱德华是一位技术更强的前锋，双足能力出色，身高达到了187cm，所以他的头球其实也更有威胁，不过这并不是他主要的踢球方式。”

“他能用头球破门，因为他的身体素质很出色，但他也可以在禁区外技术给对手制造麻烦，他有这种能力，他的速度非常快，脚法也不错。”

“他当然可以在英超取得成功，所以他进入了转会市场。”

“他已经踢了一个很棒的赛季，你不能因为他是在苏超踢球就看轻他。在过去的几个月里，我们可以看到后卫不得不以犯规的形式来阻止他。”

“以前他可能会在一场比赛中消失20-25分钟，但现在他会在这种情况下更暴躁，也更努力，他也因此成为了凯尔特人的关键先生。现在，是他选择离开的时候了。”

“有些人建议他在下个赛季继续留在凯尔特人，因为凯尔特人正在追求第10个联赛冠军。但是爱德华现在已经22岁了，他的职业生涯已经到了一个新的阶段，他会像登贝勒一样关注那些有兴趣签下他的俱乐部。”

尼古拉斯相信爱德华将会是阿森纳的合适人选，他有可能追随其他前凯尔特人球星的脚步，比如维吉尔·范戴克和基兰·蒂尔尼。

苏格兰人补充道:“爱德华当然可以在阿森纳踢球，因为枪手的踢球方式很适合他。现在的问题是要正确判断他现在是否已经准备好了。我是亚历山大·拉卡泽特的超级粉丝，爱德华在比赛中也有类似拉卡泽特的风格。”

“这就要看爱德华想要什么了。如果他想离开，他就会离队。凯尔特人宁愿要现金，也不想要一个不忠于自己事业的球员，因为从历史上看，他们就是这么做的——比如最近的登贝莱、范戴克和蒂尔尼。”

“他必须去那种高控球率的球队，他可以与队友配合，也可以自己拿球突破。如果他加盟了一支控球率只有40%的球队，那他会发现自己很难适应。”

“他现在在球场上的态度已经比之前好了很多，让我相信他能够成为一位顶级球员，不过我不太相信有球队愿意为他掏出4000万欧元的节约金。尤其是在新型冠状病毒疫情的影响下，球员的转会费不会太高。”