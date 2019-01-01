前枪手前锋：拉比奥将是埃梅里的一笔好买卖

据报道，阿森纳已经准备和曼联竞争巴黎圣日耳曼的拉比奥。

自从去年12月以来，中场球员拉比奥就没有为巴黎圣日耳曼出场过，因为他告诉法甲冠军，他对延长下个月到期的合同没有兴趣。

这位24岁的球员已经与尤文图斯、皇家马德里、托特纳姆热刺和曼联联系在一起，来自意大利的报道称尤文图斯处于领先地位。

然而，目前还没有任何消息得到证实，另一支英超球队也加入了签下他的战斗，阿森纳就是其中之一。

据《太阳报》报道，枪手已经准备好引进这名法国国脚，因为他们正在寻找替代拉姆塞的人选。

如果阿森纳能在欧联杯决赛中击败切尔西获得欧冠资格，那么他们将获得更大的希望，因为在本赛季排名第六的曼联下个赛季无法提供欧冠资格作为筹码。据报道，拉比奥的经纪人兼母亲维罗妮克坚持要她的儿子转会到一家将参加欧冠的俱乐部，因此巴库的比赛对阿森纳签下他的希望可能是成败攸关的。

前阿森纳前锋查理·尼古拉斯最近表示，由于拉比奥的踢球风格，他将是乌奈·埃梅里球队的一笔好买卖。

“我们(阿森纳)需要一名有禁区到禁区风格的中场球员，也需要一名可以选择传球的球员，所以关键是引进合适的球员，”尼古拉斯告诉天空体育：“我认为你需要了解你的体系，让他们适应你，然后看看它会把你带到哪里。阿德里安·拉比奥将成为一名自由球员，并与不同的俱乐部联系在一起，但我愿意接受他。他有足够的实力和水平，这正是阿森纳所需要的。”