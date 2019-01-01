前枪手中场：纳斯里是恶霸 永远不会尊重他

这两名前枪手队友在酋长球场就不是好朋友，他们的关系从那以后更加恶化了。

前阿森纳中场埃马纽埃尔·弗林蓬指责萨米尔·纳斯里是个恶霸，并宣称他永远不会尊重这位法国球员。

弗林蓬现在27岁就退役了，他在枪手青年队一路打拼，直到2011年在英超俱乐部首次亮相。

就是在那里，他和纳斯里并肩作战，两名球员很快就不喜欢对方了。

当弗林蓬在对利物浦的个人第二场联赛中被罚下场时，纳斯里毫不留情地指出他是他们输掉比赛的原因。

“比赛结束后，每个人都来到更衣室，温格很安静。他没有说话，然后纳斯里基本上站在所有人面前说，我们输掉比赛是因为我。”好吧，我能理解，但我在想，‘为什么会有人——尤其是我，我认为这是我的第二场比赛——为什么会有职业球员在那种时刻对一个年轻球员做出这样的事?’”

当纳斯里后来转会去了曼城时，弗林蓬松了一口气，甚至在推特上质疑杰克·威尔希尔的祝福信息。

社交媒体被刷后不久，亚历山大·宋就会在阿森纳训练场把手机递给弗林蓬，愤怒的纳斯里在电话另一端等着他。

“我拿起电话，然后是纳斯里在电话里威胁我。”弗林蓬说：“我告诉他，‘我不是那种害怕你的球员。如果你想让我们像男人一样解决问题，我们可以像男人一样解决问题。'”

“说实话，当他离开阿森纳的时候，我可以告诉他我对他的真实想法，因为他在那里，所以我基本上可以让他知道我的感受。所以我只是告诉他，我不喜欢他，我不尊重他，我永远不会尊重他这一名职业球员。你可以问问阿隆·拉姆塞，也可以问问杰克·威尔谢尔。我从来没有不尊重任何人。但对我来说，事实是我从来没有喜欢过纳斯里，我也永远不会喜欢这个家伙。即使他给我50亿美元，我还是不会喜欢他。”

弗林蓬和纳斯里在2012年初阿森纳和曼城的比赛中进行双方最后一次比赛，这位法国人在前队友心中的坏名声更加巩固。

“在比赛期间，他告诉我他可以买下我。”弗林蓬说：“这家伙真蠢。那时他可能会，因为他有几百万，但那不是尊重。这都是什么事。我觉得他是一个恶霸，我觉得他不知道自己作为一名成年球员的责任是帮助年轻球员。”

在未能巩固自己在阿森纳的位置后，弗林蓬继续在俄罗斯、瑞典和塞浦路斯踢球，2019年3月由于伤病问题挂靴。