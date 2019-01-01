前枪手中场：没有温格的阿森纳不是阿森纳

据阿森纳前球员比绍夫说，北伦敦球队已经没有像温格执教时那样吸引人了。

自从2018年温格离开后，阿森纳就失去了光环。

这是阿毛里·比绍夫的观点，他在2008-09赛季在北伦敦度过，在所有的比赛中为枪手出场四次。

温格从云达不莱梅签下了比绍夫，但是伤病限制了他在酋长球场的比赛时间，他只参加过一场英超联赛。

但这位中场球员并不后悔转会，因为他从小就梦想着为阿森纳效力，并追随温格麾下一些伟大球员的脚步。

比肖夫现在在德国的巴林格踢球，他仍然是枪手的球迷，只要有机会，他仍然会观看每一场比赛。

这位32岁的球员出生于法国，但代表葡萄牙参加过U21比赛，他说现在阿森纳没有温格掌舵，感觉很不一样。

“当然我仍然关注阿森纳。”比绍夫在接受够力足球的独家采访时说：“每周我都会看阿森纳的比赛，看看他们的表现。但是现在（在乌奈·埃梅里的领导下）已经不像10年前了。对我来说，没有温格的阿森纳是不一样的。没有温格的阿森纳不是阿森纳。”

本赛季糟糕的开局给埃梅里带来了更大的压力，他的球队目前在英超联赛中排名第六，离前四名还有8分的差距。

在最近几年的观察中，比绍夫承认他可以理解为什么阿森纳在经历了温格最后几年的困难之后决定和他分道扬镳。但是这位中场球员说，法国人在执教21年后离开，埃梅里的到来意味着俱乐部在欧洲不再有同样的地位。

“现在是一个非常不同的时代。”他说：“现在的阿森纳已经不像我在那里的时候那么强大了。我能理解为什么阿森纳对主教练做出了改变，但对我来说，没有温格，我所知道的阿森纳将不复存在。”