前枪手中场：厄齐尔的阿森纳生涯很可能已终结

这名前枪手中场认为厄齐尔不再是酋长球场计划的一部分，俱乐部正朝着不同的方向前进。

前阿森纳中场帕洛尔认为，厄齐尔在阿森纳的职业生涯可能已经走到了尽头，这位世界杯冠军在埃梅里的手下已经失宠，年轻有为的球员在他的位置上留下了深刻的印象。

自从2018年对教练席进行了调整以来，厄齐尔一直难以在埃梅里手下有固定位置。厄齐尔此前签下了一份利润丰厚的新合同，但他在教练席上不再拥有坚定的支持。埃梅里经常忽视他，30岁的他现在没能出现在比赛日的阵容中。

在阿森纳击败伯恩茅斯后，帕洛尔暗示厄齐尔正被那些更适合酋长球场新哲学的球员排挤出去。

这位前枪手中场告诉talkSPORT：“从阿森纳的角度来看，年轻球员的表现给我留下了深刻的印象。厄齐尔现在甚至不在阵容中。我想这可能是他在阿森纳职业生涯的结束。现在有很多年轻人应该得到更多的机会。萨卡在左路，还有马蒂内利，从阿森纳的角度来看，他在锋线的表现非常出色。塞巴略斯在周末也有出场。他们现在有很多选择。”

埃梅里的球队目前比死敌托特纳姆热刺高出6个名次和4个积分，但帕洛尔认为，现在预测北伦敦的势力转移还为时过早。

他补充道：“热刺？他们（阿森纳）并没有领先很多，这仍然是一场战斗。他们仍然可以扭转局面。在这种情况下，你如果突然获得一场实在的胜利，你会重新获得信心。如果你能连续赢两场或三场，你可以在联赛积分榜上飞速攀升了。”