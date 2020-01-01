前有吉鲁后有维尔纳 亚伯拉罕面临残酷竞争

这位22岁的球员以15个进球成为本赛季蓝军的最佳射手，但是他在斯坦福桥的未来在过去的一周里已经被质疑。

和世界上其他许多人一样，塔米·亚伯拉罕对篮球传奇乔丹的纪录片《最后一舞》的每一集都十分关注。

这名切尔西前锋告诉《每日邮报》：“这是我脑海中挥之不去的一件事。迈克尔·乔丹输了一场比赛，他就会编造别人对他说的话。”

“那个人实际上并没有这么说，但他用这句话进入了下一场比赛，并推动他成为最好的球员。”

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不像乔丹，亚伯拉罕不需要去寻找动力或制造批评。

总是有很多人对他说，他不够优秀，不足以领导切尔西的锋线。一些支持者在18个月对将亚伯拉罕卖到狼队一事没有异议。

与此同时，当他在赛季初输给利物浦的欧洲超级杯比赛中错失一个点球时，他受到了网络上恶意的谩骂，其中一些是出于种族原因。

亚伯拉罕解释说：“这是为了证明他们错了。重要的是在这个俱乐部，成为主角，成为前锋。”

亚伯拉罕在2019-20赛季的大部分时间里都是切尔西的首选前锋，也是俱乐部的最佳射手，在所有比赛中打进了15个进球。

然而，他在周日2-1战胜阿斯顿维拉的比赛中坐在了替补席上，这是蓝军在疫情停赛后的首个英超比赛。吉鲁代替亚伯拉罕首发，并决定了比赛对切尔西有利。

在顺位上落后于法国国脚对这位英格兰前锋来说是最糟糕的时候，他已经连续6场比赛没有进球——这是他本赛季迄今为止的最差表现。

就在维拉公园比赛前三天，切尔西确认以4750万英镑签下莱比锡的王牌蒂莫·维尔纳，他是欧洲最令人垂涎的前锋之一。

这一消息引起了蓝军球迷的欢呼，尤其是因为这名德国国脚在很长一段时间里似乎注定要加盟利物浦。

然而，对于亚伯拉罕来说，维尔纳即将来到斯坦福桥不仅让他在兰帕德首发阵容中的位置更加令人怀疑，而且也让他在斯坦福桥的未来更加令人怀疑。

这位伦敦人的合同还有两年才到期，但是有消息说，亚伯拉罕还没有和俱乐部达成新的协议。

这是一种不寻常的状态，因为亚伯拉罕在去年12月对阵阿森纳的比赛中攻入了一粒德罗巴式的制胜球，看起来已经真正地打破了9号球衣的诅咒。

在这个赛季的那个时候，吉鲁已经决定离开切尔西加盟国米。现在，六个月过去了，他延长了他在切尔西的合同到2021年，并且回到了锋线上。

现在，亚伯拉罕会越来越谨慎地考虑新的条款，直到未来变得更加清晰。

很明显，他热爱自己8岁时加盟的俱乐部，并和兰帕德有着深厚的感情。兰帕德本赛季创纪录地让8人上演首秀，证明了他对切尔西给年轻人机会的承诺。

然而，兰帕德也是赢球至上，而切尔西引进的不仅是维尔纳，还有齐耶赫，证明了他愿意从其他地方签下顶级球员，以与利物浦和曼城争夺英超冠军。

当然，这很大程度上取决于蓝军下赛季的阵型。当然，维尔纳和亚伯拉罕可能会同时出现，因为德国人喜欢向左翼靠拢。

今年夏天从阿贾克斯转会来的齐耶赫与普利西奇和哈德森-奥多伊的位置竞争将会非常激烈。

兰帕德下个赛季将拥有大量的进攻选择，他已经向亚伯拉罕和其他球员明确表示，没有一个球员可以理所当然地获得首发位置。

“我之前和塔米谈过竞争的问题。”切尔西主教练在周五告诉记者：“如果有球员加盟，我不需要对每一个球员说话。这就是阿布时代的情况。”

“塔米本赛季表现出色，但他必须保持状态并提高自己，因为在切尔西我们有很多要求。”

现在，亚伯拉罕有责任像赛季初那样，以同样的强度结束赛季，以满足这些要求。

很多人认为维尔纳将会是下赛季切尔西的首选前锋。但是，如果说亚伯拉罕从乔丹身上学到什么，那就是他确切地知道要成为任何一个团队中的“领袖人物”需要什么。