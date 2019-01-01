前曼联CEO：穆里尼奥没过时 只需合适的俱乐部

这位两届欧冠冠军得主被一些球迷称为“恐龙”，但肯扬认为这种评价大错特错。

据前曼联和切尔西首席执行官彼得·肯扬说，穆里尼奥作为一名顶级教练仍然有未来。

自从上赛季在老特拉福德被解雇后，这位前切尔西、皇家马德里和国际米兰的主教练仍然没有一份执教工作，许多球迷认为他的战术方法和人员管理方法对于现代足球来说太过时了。

肯扬对穆里尼奥在曼联被解雇感到沮丧，他认为另一家大俱乐部会从他们的错误中获益。

肯扬在世界足球峰会上说：“如果你让我管理一家优秀的俱乐部，而你需要任命一名主教练，我首先想到的就是穆里尼奥。他很聪明，很有影响力，经验丰富。他没有过时。我只是觉得他需要合适的俱乐部。我相信你会再次看到穆里尼奥成为优秀俱乐部的一员。”

肯扬似乎认为穆里尼奥本可以扭转曼联的局面，但他需要更多的发言权来了解俱乐部的幕后运作。

“关键是给他足够的结构和组织，以确保他是所有事情的一部分。”他补充说：“当他离开曼联时，我第一个表达了我的失望，因为我认为他本可以成为出色的领导结构的一部分。没有人比他更清楚曼联代表着什么。何塞远非一个无足轻重、过时的主教练。”

穆里尼奥目前以解说专家的身份工作，尽管他经常说他希望尽早回到教练席。

最近几周，他被传将接替齐达内在皇马的位置，而这位法国人正在努力复制他执教西班牙豪门第一段时期的成绩。