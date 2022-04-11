前曼联队长维迪奇：球队应该让马奎尔休息 给他重新组织好心态和状态

前曼联队长维迪奇呼吁红魔放弃马奎尔，以解决他的糟糕状态。

自2019年从莱斯特城加盟曼联以来，马奎尔一直挣扎于踢出他8000万英镑的身价。

这位29岁的球员在老特拉福德的第一个赛季中途就被赋予了队长的职责，但他的领导能力经常受到质疑，尤其是本赛季，红魔在英超积分榜上已经跌至第七。

朗尼克的球队面临着失去欧冠资格的危险，同时他们在所有杯赛中均已遭到淘汰。

他们争四的希望因上周末0-1输给埃弗顿而受到严重打击，埃弗顿的安东尼-戈登射门击中马奎尔，折射入网，帮助太妃糖取胜。

维迪奇认为马奎尔现在应该被从首发阵容中拿下来，他告诉The Athletic：“每个球员在其职业生涯的某个时期都会有状态问题，我也有过，很明显，马奎尔本赛季不在他的最佳状态。我认为你可以做几件事，其中之一就是不要每场比赛都让他上场，他正在尝试重新找到状态并获得信心。”

"教练可以让他参加一些比较轻松的比赛，这种比赛在英超联赛中并不多见，然后不要让他在比较困难的比赛中出场。球员需要再次感受到自己在球场上的强大，而不是像现在这样，他觉得一切都在和自己对着干。”

"当你处于如此大的压力之下时，你很难发挥好，因为人们都在等着你犯错。"

本赛季到目前为止，曼联在英超联赛中丢了42个球，比前九名中的任何其他球队都要多，现在他们落后争四对手热刺6分。

马奎尔一直是曼联防线的核心，而本赛季曼联只有7次零封对手，维迪奇已经建议马奎尔向球队要求休息一下，以实现自我清醒。

维迪奇补充道："如果一名球员对他的教练说他在球场上感觉不好，这不是一个问题。

"如果马奎尔说让我休息一下，给我几周的时间来重新组织心态，好好训练，然后再上场。”

"我在曼联也曾有过非常糟糕的表现，我需要找到平静，重新成长。"