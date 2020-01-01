前曼联门将慕尼黑空难幸存者哈里·格雷格去世

红魔向他们传奇的前门将致敬，在周一他的死亡得到了证实。

1958年慕尼黑空难的幸存者、前曼联门将哈里·格雷格去世，享年87岁。

空难发生时，格雷格在曼联才呆了两个月。他回到燃烧的飞机残骸中，救出了一名南斯拉夫外交官的怀孕妻子维拉·卢基奇(Vera Lukic)和她年幼的女儿，被称为“慕尼黑的英雄”。

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他还继续转身拽出了队友博比·查尔顿和丹尼斯·维奥莱特，同时帮助了主教练马特·巴斯比和北爱尔兰国家队队友杰基·布兰奇弗劳尔。

哈里·格雷格基金会在Facebook上宣布了他的死讯。

声明中说：“我们怀着巨大的悲痛宣布曼联和北爱尔兰传奇人物哈里·格雷格去世。”

“哈利在医院里平静地去世了，他的家人都陪伴着他。”

曼联在推特上表示：“我们对前球员哈里·格雷格的去世感到非常悲痛。”

“俱乐部里每个人的慰问和祷告都传达给了哈里的家人和朋友。”

那场著名的事故发生时，一架载有格雷格和他的曼联队友——被称为“巴斯比宝贝”——的飞机在几次失败的起飞后在大雪中坠毁。

共有23人死亡，其中包括8名曼联球员和7名俱乐部的幕后工作人员。遇难者中还有8名新闻记者。

1957年12月，曼联以天价从唐卡斯特流浪者队签下格雷格，他为俱乐部出场247次。

格雷格还代表北爱尔兰参加了1958年世界杯，他被评为世界杯最佳门将。

曼联传奇加里·内维尔和诺尔曼·怀特塞德等人都在社交媒体上对格雷格的去世表示了哀悼，现任助理教练迈克·费兰也是如此。