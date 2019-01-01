前曼联锋霸：砍价不成 曼联买人都被加价了

这位法国人认为不能挑战冠军意味着其他俱乐部可以为他们的球员要求更多的钱。

前曼联前锋路易斯·萨哈说，由于球员最近在球场上的失败，俱乐部不得不为他们支付巨额费用。

曼联在夏天的转会窗口上有一个令人沮丧的结局，像保罗·迪巴拉、克里斯蒂安·埃里克森和布鲁诺·费尔南德斯这样的球员都没有转会成功。

然而，他们为哈利·马奎尔支付的后卫费用创下了世界纪录，加上之前在万-比萨卡和丹尼尔·詹姆斯身上的花费，这意味着曼联仍然花费巨大。通过最后期限将卢卡库卖给国际米兰，他们赚回了8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)，但萨哈认为他们的新签约球员可能以更低的价格出售。

“曼联为球员开出高价是因为球队知道曼联迫切需要加强我们的防守。”法国人告诉Bwin：“引进的后卫都是高质量的，但是我认为如果他们转会到一个和曼联位置不同的球队，他们的价格会更低。像阿什利·杨这样的球员在防守上做得很好，但是曼联在过去的几个赛季里有太多的临时防守队员，他们需要解决这个问题。过去10年，市场变化迅速，后卫不会以过去的价格被出售。如果曼联想再次登顶，那么首发11人必须从防守到进攻都很强大。他们不会仅仅依靠强大的中场和进攻来竞争。”

虽然曼联的后防线无疑比夏季转会窗关闭前更强，但索尔斯克亚在出售卢卡库后，锋线上的选择就更少了。

用迪巴拉或马里奥·曼朱基奇代替他的计划从来没有实现过，因为俱乐部未来的不确定性和无缘欧冠的情况阻碍了他们签下一名高级前锋的努力。

但对萨哈来说，这只是曼联球迷必须适应的新现实。

他说:“曼联并不是吸引像迪巴拉这样的球员加盟的最佳选择。他和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的球员一起效力于联赛冠军，这是很难与之竞争的。他并不是尤文图斯或阿根廷的首发球员，这对他这样的球员来说太疯狂了。我能理解为什么他会想要签下这样一支球队，在那里他可以在一个自信的阵容中踢球，也可以参加欧冠。曼联目前不能提供一些球员在签约新俱乐部时所需要的稳定性和连贯性。