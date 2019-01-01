31岁的前曼联金童安德森退役

巴西人从来没有达到他早期预计的高度，在土耳其效力了一段时间后就挂靴了。

土耳其俱乐部阿达纳透露，前曼联中场安德森已经退役。

巴西人在2018年转会土耳其，但显然他已经决定不参加本赛季的比赛，现时他只有31岁。

根据阿达纳主席桑萨克的说法，安德森将继续留在俱乐部的场外，并在这个过程中大幅减薪。

“安德森在训练营期间表现得很好，但并没有参与球队的计划。安德森找到了一份工作，他开始工作，并决定退出足球。安德森将本赛季60万欧元的合同削减到了20万欧元。安德森将继续在我们俱乐部工作。我认为这将对我们的外交关系特别有效。”

阿达纳计划在10月12日为安德森举行一场纪念比赛，对手是土耳其豪门贝西克塔斯。

在巴西格雷米奥崭露头角后，安德森在2006年18岁之前就转会到了波尔图，尽管那年晚些时候他遭遇断腿伤病，但这足以引起红魔的注意。

这位巴西中场在2007年以3000万欧元的转会费加盟曼联，并在2008年欧冠决赛中打入关键点球。

同年，安德森还获得了著名的“金童奖”，该奖项此前颁发给了莱昂内尔·梅西、塞斯克·法布雷加斯和塞尔吉奥·阿圭罗等人。

然而，伤病和糟糕的状态让他未能在曼联成为一名稳定的球员，最终在2015年初安德森随国际回到巴西时，他与红魔分道扬镳。

即使回到自己的祖国，安德森当时也难以恢复状态，在俱乐部的第一年就两次被红牌罚下。

2018年夏天，这名巴西人最终在职业生涯的最后一次转会来到土耳其，效力于次级球队阿达纳，上赛季他在那里出场11次。

虽然他在8月份阿达纳的新赛季开始时踢了45分钟，但安德森随后从他们的比赛日阵容中退出，那应该是他在足球场上的最后一场比赛。