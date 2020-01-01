前曼联球星：贝克汉姆未来可能会将C罗带到迈阿密国际

这位前曼联和皇马球星让美国职业足球大联盟成为了世人的焦点，更多的顶级球员可能会追随他的脚步前往美国继续自己的职业生涯。

前曼联球星西尔维斯特透露，在大卫·贝克汉姆创建了美职联球队迈阿密国际之后，将会有一大批巨星跟随他的脚步前往美国，其中甚至可能包括葡萄牙天王克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

迈阿密国际在迄今为止的两场美国职业足球大联盟的比赛中，先是以1-0的比分负于洛杉矶FC，之后又以2-1的比分不敌华盛顿联。

在贝克汉姆于2007年转会至洛杉矶银河后，美国职业足球大联盟成为了世界上最受瞩目的联赛之一，随后卡卡、蒂埃里·亨利、弗兰克·兰帕德和安德烈·皮尔洛等国际巨星在职业生涯末期纷纷追随他的脚步来到了美职联。

其他球队

现在，人们希望以迈阿密国际老板身份重回美国职业足球大联盟的贝克汉姆能够起到和上次类似的推动作用，帮助联盟继续发展。

前曼联和波特兰伐木者后卫米凯尔·西尔维斯特表示：“贝克汉姆肯定有能力为球队引进大牌球星，他拥有广泛的人脉和网络，再加上他的魅力与能力，我们将在不久的将来在迈阿密国际看到一些非常知名的球星。”

“也许C罗也会加盟迈阿密国际！”

贝克汉姆此前曾暗示迈阿密国际可能会把像C罗和梅西这样的球员作为转会目标。

西尔维斯特的队友、前阿森纳球星亨利也将重返美国职业足球大联盟，他曾在纽约红牛效力五年，并于去年11月出任蒙特利尔冲击队主帅。

亨利之前在摩纳哥度过了一段灾难性时光，西尔维斯特支持自己的这位朋友能在新俱乐部里大展拳脚。

“亨利知道蒙特利尔冲击能在联盟中取得好成绩，之前他就有过在美国职业足球大联盟踢球的经验，他知道这个联赛的架构。”

“这一次，不像在摩纳哥，他带领球队踢了季前赛，他很了解球员。去年，在雅尔迪姆离开摩纳哥后，他一下子就来到了风暴的中心。”

“美国职业足球大联盟的赛季还很长，亨利有能力把蒙特利尔冲击带到季后赛，他可以让球队团结在一起。”