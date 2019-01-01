前曼联和法国队后卫埃弗拉宣布退役

这位法国人说，在决定挂靴后，他现在把目光投向了教练生涯。

前曼联和尤文图斯后卫帕特里斯·埃弗拉宣布退役。

这位38岁的球员在20年辉煌的职业生涯中还为摩纳哥、尼斯和马赛效力，并在2018年短暂效力于西汉姆联。

这位后卫在他的职业生涯中赢得了21项重要锦标，并为法国队出场81次。

埃弗拉透露他已经开始准备成为一名教练，并表示他得到了传奇曼联主教练弗格森爵士的支持。

“我的职业生涯正式结束了。”他告诉米兰体育报：“我从2013年开始接受欧足联B级教练执照的培训，现在我想完成它，然后去获得欧足联A级教练执照。一年半后，如果一切顺利，我将准备好领导一个团队。弗格森爵士当时预测他的两名球员将成为高水平的教练：吉格斯和埃弗拉。”

埃弗拉的职业生涯始于意大利的马萨拉和蒙扎，之后在法国的尼斯和摩纳哥度过了6个赛季。他的表现引起了弗格森的兴趣，他在2006年1月来到老特拉福德。

他后来成长为欧洲最好的左后卫之一，在俱乐部度过了7年半富有成效的时光，赢得了5个英超冠军，3个联赛杯冠军，以及2007-08赛季的欧冠冠军。

埃弗拉在2014年离开红魔加盟尤文图斯，并赢得了两个意甲冠军，之后随马赛回到法国。

但是在2017年11月欧罗巴联赛对阵吉马良斯的比赛热身期间，埃弗拉踢了自己球队的一名支持者，他在那里的日子在争议中结束。

随后，他被欧足联禁赛7个月，在2017-18赛季的最后几个月里，他重返英超为西汉姆联出场5次。

埃弗拉在2004年8月代表法国国家队首次亮相，并在包括2016年欧洲杯在内的五次大赛中代表高卢雄鸡出场。