前曼联后卫：B费性价比高于麦迪逊 扬想走就该放人

前红魔后卫认为索尔斯克亚应该从里斯本引进一名中场球员，而不是莱斯特。

前曼联后卫保罗·帕克认为，曼联将从布鲁诺·费尔南德斯的交易中获得比詹姆斯·麦迪逊更多的价值，这位莱斯特城的明星球员据说价值1.2亿英镑。

如果曼联试图从英超的竞争对手那里挖走麦迪逊，那么他们需要更深入的挖掘来达成协议。这样的转会将会给23岁的英格兰国脚带来更大的压力。

考虑到这一点，帕克建议曼联最好找其他球队。

据说红魔正在接近从葡萄牙体育签下葡萄牙国脚费尔南德斯，据报道只要6500万英镑就能签下他。

这位25岁的球员被期望能无缝融入索尔斯克亚的队伍，尽管他之前没有在英格兰的生活经验，帕克认为他现在是更好的选择。

这位前曼联后卫在WeAreTheBusbyBoys播客上谈到：“在他这个年纪，我不会对他在葡萄牙踢球有任何担忧。

“人们说，你不能把5000万英镑和便宜货放在一起，但当你谈论詹姆斯·麦迪逊花费近或超过1.2亿英镑，而他将不得不成为即战力的事实时，你必须重新考虑。”

“你得到了一个在技术上比其他任何曼联球员都优秀的球员，除了马塔。”

虽然费尔南德斯可能很快就会在老特拉福德受到欢迎，但阿什利·杨可能会走向相反的方向。

这位34岁的多面手被意甲豪门国米看中，帕克认为如果一名长期效力的球员明确表示他想离开，那么这笔交易就应该得到批准。

这位前英格兰国脚补充道：“如果他想要转会，如果是为了钱或者生活方式，或者如果他想有机会赢得联赛冠军，那么你就必须让他走。”

“你不希望一个球员闷闷不乐，变成一个酸苹果。”

“这是人的本性，你不能责怪他，如果你觉得别人剥夺了你想做的事情，你是不快乐的。这没什么不对的。我认为你必须让他走。”