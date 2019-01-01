前曼联后卫：炒掉索帅只会让事情更糟

虽然到目前为止2019-2020赛季的结果明显令人失望，但一名前红魔球员认为挪威人必须留在老特拉福德。

索尔斯克亚最近在老特拉福德经历了一段艰难的时期，但是保罗·帕克认为让挪威人离开他的位置对曼联来说是一个巨大的错误。

前曼联后卫帕克表示：“我只是认为曼联解雇一名主教练是没有意义的，不管你是想称之为解雇还是双方协议分手。我不认为他们现在可以这么做，因为他们有足够多的问题要处理。我认为他们现在的处境很糟糕，如果他们把奥莱（索尔斯克亚）踢走的话，会给俱乐部带来更多的麻烦。”

“如果他们能站出来说，‘我们要解雇他，我们需要新人新面貌’，换句话说，埃德·伍德沃德将离开他的位置，另一个人将接替他的位置，俱乐部将以一个足球俱乐部应有的方式运作，我会同意的。无论下一个是谁，他们面前的障碍都是一样的。”

虽然曼联年轻球员在赛季初段的表现好坏参半，帕克认为这更多地反映了俱乐部的资深球员的问题，而不是年轻球员本身。

他补充说：“现在没有足够多的人，我的意思是，有能力让一些事情发生的人。我一直在阅读关于培养这些年轻球员的文章，我对自己说，如果你是一个家长，你的儿子在曼联，你不会想让他在这个时刻去那个球场，在那里完成他的处子秀。那里有太多自私的球员，他们更关心自己的事情，而不是照顾一个想在比赛中成名的年轻球员。现在是在错误的时间用了这些错误的球员。”