前曼联后卫怒斥管理层：曼联不再是曼联

帕克认为格雷泽家族和埃德·伍德沃德“歧视”曼联，他们只是让曼联“倒退”。

据前曼联后卫保罗·帕克说，曼联的老板们做出了“令人震惊”的行为，越过了主教练的头顶，忽视了俱乐部作为一个足球队的根本。

帕克说，球队所有者对球队运营产生了负面影响，俱乐部在英超联赛中排名第八。

“在这个时刻，发生在主教练头上的一切都令人震惊。”帕克告诉《体育快报》：“这些故事一直在流传。这对每个人来说都是一个艰难的世界。作为一个俱乐部的前球员已经够难了，如果你为那个俱乐部踢球，并且享受你的时光，你就会对这个俱乐部有感觉。”

“你可能不支持他们，但你至少希望他们是对的，你不希望他们受到歧视。在这个时候，曼联受到了歧视。从商业的角度来看，足球是最重要的。这是曼联。不再是曼联了。那是一个足球俱乐部。它不是一个企业，而是曼彻斯特人的一个足球俱乐部。甚至现在也被夺去了。”

帕克以范加尔为例补充道，俱乐部的等级制度让以前的教练们失望了。

“你看看他们对范加尔做了什么；不尊重一个出色的世界级教练，让他难堪……”帕克说：“他赢得了一个杯赛决赛，然后他们解雇了他。这个俱乐部有一个很大的问题。”

伍德沃德之前已经证实曼联的文化对俱乐部的未来至关重要。

他说：“曼联的现实是我们是一个分成两部分的俱乐部。首先，我们是一个有着141年历史的不可思议的足球机构，有着悠久的历史、悠久的遗产、悠久的传统和成功的传统。那是永远不会改变的。

“我们需要保护它……重要的是，商业部分永远不能凌驾于足球球队之上。和其他足球俱乐部一样，我们的商业业务允许我们对足球进行再投资。

“这两个部分在曼联的互动方式让我们在这个领域拥有了竞争优势。”