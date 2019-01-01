前曼联后卫：博格巴能成为世界最佳中场

这位法国球星曾被传将在夏天离开曼联，但至今仍留在老特拉福德，并在红魔的赛季首战中担任主角。

前曼联后卫加里·帕利斯特认为，如果博格巴的天赋得到正确的利用，他有潜力成为世界上最好的中场球员。

几个月来，人们一直在猜测这位26岁的球员是否会离开老特拉福德。博格巴在新赛季的第一场英超比赛中首发出场，并在4-0战胜切尔西的比赛中给人留下了深刻的印象。

周日，这位2018年世界杯冠军助攻曼联打入最后两球，他给拉什福德的长传助攻尤其引人注目。

博格巴的表现让帕里斯特毫无疑问地认为法国人是一个非常特殊的天才，但是他必须保持清醒的头脑来发挥他的潜力。

“他把球传给拉什福德，又把球打入内线，助攻丹尼尔·詹姆斯攻入一球;这就是我们想看到的博格巴。”帕利斯特在接受AmericanGambler.com采访时表示：“如果你能驾驭这种天赋，那么你就拥有了世界上最好的中场球员，甚至没有之一。”

“这完全取决于保罗，他看到了什么，他相信什么，他想做什么。如果他在曼联不开心，就像索尔斯克亚说的那样，他想要那些愿意为球队效力的球员;他们渴望得到那件球衣。在我们接近西班牙俱乐部转会窗口的结束之前，总会有这样的猜测。奥莱对保罗的留下非常乐观，他是一名出色的球员，希望他能发挥出最好的水平，在他的日子里，我们谈论的是一名世界级的球员。”

拉什福德是博格巴在对蓝军比赛中的出色表现的受益者，他用梅开二度来证明他有能力填补卢卡库的空缺。

帕利斯特对这位年轻的英格兰前锋充满了赞扬，他相信他在进攻三区中受益于索尔斯克亚的指导。

“人们对马库斯寄予厚望，我认为他的点球很冷静，我认为他是一个本能的终结者。”帕利斯特说：“有时他有太多的时间，但我认为他在周日是冷静的，因为他有一点时间，但他的第二球处理得非常好。也许这就是奥莱一直在和他合作的事情，因为没有比奥莱更好的终结者了。当你陷入这种情况时，你想要的是一个头脑冷静、完美无缺的球员，而马库斯的第二个进球绝对是冷静的。”

“一段时间以来，人们对马库斯寄予厚望，无论是对英格兰还是曼联。他将在锋线或侧翼进行三叉戟的进攻，他在所有这些方面都游刃有余。他正在成熟，毫无疑问，卢卡库已经走了。”