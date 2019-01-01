前曼联后卫：万比萨卡是英超联赛最好的右后卫

曾经为红魔在该位置上效力的保罗·帕克重申了他的信念，老特拉福德的这名新援是英格兰最好的。

利物浦的特伦特·亚历山大-阿诺德“无法像亚伦·万-比萨卡那样防守。”保罗·帕克说，他认为这位曼联的新人是英超最好的右后卫。

红魔在夏天花费巨资把英格兰U21国脚万-比萨卡从水晶宫引开。

他们引进了未来的生力军，同时也引进了一名令人兴奋的天才球员能在老特拉福德的现在发挥积极的作用。

比斯萨卡在季前赛中为曼联的表现赢得了很多赞誉，在揭幕战4-0大胜切尔西的比赛中，他帮助球队零封对手，这让他看起来更加自信。

而前曼联后卫帕克认为，在利物浦4-1轻松战胜诺维奇的比赛中，相反的，亚历山大-阿诺德有时会出现问题，在接下来的几年里，两名球员将争夺三狮军团的这个位置，但其中一人是显而易见的赢家。

他在WeAreTheBusbyBoys播客上谈起万-比萨卡说:“我说过很多次了，去年我经常看他，我就是喜欢他的表现。”

“人们都在谈论利物浦的小伙子(亚历山大-阿诺德)，但是他不能像比萨卡那样防守，而后者的防守和位置感都很好。他想要参与防守，他喜欢防守。”

“他在(对切尔西的)铲球中每次都能获胜，毫无疑问他的动作都是干净利落的。你会认为他已经在那里踢了很多年了。”

“我认为他就是一名天生的后卫。他是英超最好的右后卫。”

“关于他的前插总是有疑问，但他可以学习，他会变得越来越好。他现在效力的球队能允许他这么做。”

“如果你作为一名中卫和他并肩作战，你就会对自己说‘这是我的消灾卡’，因为他想要铲球，想要保护好他所在的右路。”

“他不想给任何人一码远的距离，也不想看到任何人在他所处的边路进行传中。我喜欢那样。我爱他这样的表现。”

曼联以5000万英镑(合6300万美元)的身价引进了万-比萨卡，并希望他可以证明自己，相对于阿诺德来说是一个更好的右后卫的选择——尽管后者已经在成年国家队中有所突破以及在联赛中出场超过50次。